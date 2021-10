Espen Andersen Bråthen (37) truet naboene flere ganger: – Jeg var livredd

Onsdag kveld ble Espen Andersen Bråthen (37), dansk statsborger, pågrepet og siktet for å ha drept fem personer, samt skadet to andre.

Mannen hadde imidlertid bodd i Norge i mange år, og har også norsk far.

I nabolaget hvor Bråthen bodde, er naboene sjokkert over at en person de har hatt med å gjøre, står bak de grufulle drapene.

– Det er så ekkelt

22 år gamle Silje Limstrand og Gudoon Hersi (21) har bodd rett i nærheten av drapsmannen i lengre tid. De flyttet for bare to uker siden.

– Jeg syntes det er skummelt at vi har bodd så nærme, uten å vite at han er i stand til å gjøre noe så stort. Jeg blir skikkelig kvalm, det er så ekkelt, sier Limstrand til TV 2.

KOM MED KOMMENTARER: Gudoon Hersi sier drapsmannen flere ganger kom med rasistiske kommentarer rettet mot henne. Foto: Frode Sunde

De to unge jentene har reagert på oppførselen til mannen en rekke ganger.

– Vi var livredde han, sier Hersi.

– Sånt skal ikke skje

21-åringen forteller at den drapssiktede mannen ved flere anledninger skal ha kommet med rasistiske anmerkninger mot henne.

– Jeg satt på trappa under en fest, og da kom han bort å knurret til meg, forteller Hersi.

De to jentene sier det ikke er sjokkerende at det er naboen som nå er siktet for å ha drept fem personer, og skadet to andre.

– Det er helt forferdelig. Sånt skal ikke skje, sier Limstrand.

En annen mannlig nabo forteller at gjerningsmannen fort ble verbal og sinna.

– Han var ofte på butikken og handlet, og hvis vi bare var der ble han veldig fort verbalt utagerende, sier en 19 år gammel mann til TV 2.

Han ønsker ikke å stile opp med navn.

– Har vært engstelig

19-åringen forteller videre at det har gått mye i «hold kjeft» og skriking.

– Han har også truet oss flere ganger, sier han og ser bort på kjæresten.

– Jeg har vært engstelig, sier 19-åringen.

Hun forteller at hun fikk en mistanke om at det kunne være naboen som sto bak drapene onsdag kveld.

Torsdag morgen fikk de det bekreftet.

– Han er en stor mann, veldig høy og barsk. Han har vært klar i måten han pratet på at han var i stand til å skade folk, men jeg trodde ikke det kunne skje på denne måten, sier den 19 år gamle naboen.

– Skummelt

En annen nabo TV 2 har snakket med, sier han aldri har sett siktede med noen andre. Vedkommende opplevde drapssiktede som en einstøing.

Fremstår som terror

Torsdag ettermiddag opplyser PST at drapene fremstår som en terrorhandlinger.

– Etterforskningen, som ledes av Sørøst politidistrikt, vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver PST i en pressemelding.

PREGET: De to jentene flyttet for bare to uker siden. Nå er de preget over at naboen står bak drapene. Foto: Frode Sunde

Den pågrepne mannen i Kongsberg er konvertitt til islam. Politiet har fått flere bekymringsmeldinger om mannen, den siste i 2020.