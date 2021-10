PST: – Hendelsen i Kongsberg fremstår som en terrorhandling

Saken oppdateres.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at onsdagens hendelser i Kongsberg fremstår som en terrorhandling, og bistår Sørøst politidistrikt med relevant informasjon i etterforskningen.

Flagg på halv stang i Kongsberg torsdag. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Hendelsene i Kongsberg fremstår på nåværende tidspunkt som en terrorhandling, men etterforskningen, som ledes av Sørøst politidistrikt, vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver PST i en pressemelding.

– Kjent for PST

Den pågrepne mannen i Kongsberg er en konvertitt til islam. Politiet har fått flere bekymringsmeldinger om mannen, den siste i 2020.

– Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder at det har vært bekymring knyttet til radikalisering. Vi har ikke registrert meldinger på mannen i 2021, sa politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse.

Styrelederen i Kongsbergs eneste moské sier til TV 2 at de fikk besøk av den siktede for noen år tilbake.

– Han var innom her og gjorde inntrykk på oss. Praten hans var usammenhengende. Han sa at han hadde fått beskjed fra oven om å formidle et budskap til hele verden. Jeg sa at Kongsberg ikke er stedet å gjøre det, sier styreleder Oussama Tlili.

PST bekrefter at de er kjent med mannen.

– Siktede i saken er kjent for PST fra tidligere, uten at PST kan gi ytterligere detaljer om ham. Dette er opplysninger som PST bidrar med til Sørøst politidistrikt, opplyser PST.

Endrer ikke det nasjonale trusselbildet

Hendelsene onsdag endrer ikke det nasjonale trusselbildet, opplyser tjenesten.

PST-bygget i Oslo. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat.

Det vurderes fremdeles som mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge.

– PST vurderer at det mest sannsynlige scenarioet ved et ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge er angrep utført av én eller få gjerningspersoner med enkle våpentyper, mot mål med få eller ingen sikringstiltak. Angrep mot tilfeldige personer på offentlige steder er et gjentakende modus operandi blant ekstreme islamister som utfører terror i Vesten, skriver PST.