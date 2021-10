Akkurat nå er det stor usikkerhet rundt avgiftsnivået og dermed også prisene på mange populære bilmodeller.

Dette gjelder både elbiler og ladbare hybrider. Og det er sistnevnte som kan bli hardest rammet.

I sitt statsbudsjett gikk den nå avgåtte Solberg-regjeringen inn for en kraftig innstramming i fordelene de ladbare hybridbilene i dag har.

Arbeiderpartiet har tidligere tatt til orde for det samme.

Konkret handler det om å øke avgiftene drastisk for ladbare hybridbiler, ved at grensen for fullt vektfradrag økes til 100 kilometer elektrisk rekkevidde og fradraget reduseres fra 23 prosent til 15 prosent. Dette skal gjelde fra nyttår.

Det vil i så fall bety at mange biler blir mye dyrere i dag. Fra bransjehold blir det anført at dette i praksis er som å ta livet av de ladbare hybridene i Norge.

Kappløp med tiden

Men blir det slik? Situasjonen er akkurat nå svært uavklart. I sin nye regjeringsplattform sier ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet noe om hva de vil gjøre med de ladbare hybridene. Men fra flere hold blir det pekt på at det er sannsynligvis at de viderefører det Solberg-regjeringen har foreslått.

Sjefredaktør i BilNytt.no, Atle Falch Tuverud, mener mye tyder på at rekkeviddekravet på 100 kilometer blir innført fra nyttår.

Her går også tiden fort, til rødgrønne- regjeringen skal legge frem sitt statsbudsjett i november.

– Det er mye som tyder på at den nye regjeringen ikke endrer rekkeviddekravet på 100 kilometer. SV og Ap er enige om dette, mens Sp ikke har uttalt noe om saken, sier Atle Falch Tuverud som sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt.no.

For norsk bilbransje er dette en vanskelig situasjon. Mange ladbare biler er allerede i bestilling. Her risikerer man at avgiftene blir mye høyere enn da kundene tegnet kontrakt.

Samtidig kan det bli et kappløp med tiden for de som ønsker å få registrert en ladbar hybrid før nyttår.

Ford Kuga selger godt som ladbar hybrid i Norge. Men fra nyttår kan den bli dyrere.

For tidlig med 1. januar?

– Dette er krevende for store deler av bransjen. Spesielt i år, med store leveranseproblemer i kjølvannet av pandemien. Bransjeorganisasjonene vil nå prøve å påvirke særlig Senterpartiet på at en slik endring er distriktsfiendtlig, i overgangen til nullutslipp, sier Falch Tuverud.

For elbilene vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha moms på kjøpesum som overstiger 600.000 kroner. Med det vil mange av de største elbilene bli dyrere fra nytttår av.

– Hva tror duvil skje her?

– Ap, Sp og SV alle enige om elbilmoms over 600.000 kroner og det står også i erklæringen. Men Bilnytt.no erfarer at det kan bli krevende å få innført dette allerede fra 1. januar, sier Atle Falch Tuverud.

Norges mest solgte blir dyrere

Dermed kan det hende at elbilene blir «fredet» en ytterligere periode, kanskje frem til 1. januar 2023.

Hva så med prisøkningen på de ladbar hybridene hvis nytt rekkeviddekrav blir innført? Norges mest solgte ladbare hybrid er nå Toyota RAV4. Denne vil øke i pris fra 43.800-48.200 kroner, avhengig av modellvariant.

BilNytt.no har for øvrig laget en avgiftskalkulator hvor du enkelt kan sjekke hvordan de ulike bilmodellene kommer ut.



Bestselgeren Toyota RAV4 kan få et avgiftshopp på inntil 48.000 kroner fra nyttår.

Her er noen av prisøkningene de har kommet frem til:

Ford Explorer + 81.037 kroner

BMW X3 + 74.720 kroner

Mitsubishi Eclipse Cross + 65.455 kroner

BMW X5 + 59.890 kroner

BMW 3-serie X-Drive + 44.541 kroner

BMW X1 + 42.774 kroner

Ford Kuga + 20.530 kroner

Peugeot 3008 + 47.817 kroner

