Forsvant fra Torpet – havnet på legevakten etter ellevill kujakt

Torpet-trioen, bestående av regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), lærer Daniel Godø (28) og utrykningssjåfør Nils Kvalvik (40), fikk denne uken et nytt tilskudd på den lille husmannsplassen.

Vekter Amalie Lund (23) tapte nemlig søndagens tvekamp mot sjaman Heidi Persdatter Greiner Haaker (56), og måtte forlate gården.

Da hun ankom Torpet ble hun overlykkelig over å se Sarmadawy der.

Lykken skulle dog vise seg å være kortvarig.

På frifot

En avslappet dag på den lille husmannsplassen Damstua ble raskt mer dramatisk enn deltakerne så for seg.

Da de så seg nødt til å melke kyrne, fikk de hakeslepp idet de kom ut på gårdsplassen. Kyrne var nemlig forsvunnet.

– Alt er jo melkebasert her inne. Vi er jo et meieri, og uten melken vår så er vi ingenting, sier Godø i mandagens episode av Torpet.

Godø og Lund fant fort ut hvordan kyrne hadde kommet seg unna, da de så at deler av innhengningen var knust, samt at hovedgrinda stod på vidt gap.

PÅ JAKT: Daniel Godø og Amalie Lund fant raskt ut hvordan kyrne trolig hadde kommet seg ut av innhegningen. Foto: TV 2

Dramatisk

Hvor kyrne hadde tatt veien, hadde deltakerne ingen anelse om. Derfor tok de med seg bøtter med fôr og vandret rundt i skogen, i håp om å finne dem.

Lund følte derimot at det var Godø, Sarmadawy og Kvalvik sitt problem at kyrne var forsvunnet, i og med hun nettopp hadde ankommet Damstua. Derfor snudde hun nesa og dro heller tilbake til den lille husmannsplassen.

LOKKET: Daniel Godø, Mohammed Sarmadawy og Amalie Lund lokket etter kyrne med fôrbøtter uten hell. Foto: TV 2

Da mørket falt på valgte også Godø og Sarmadawy å kaste inn håndkle – uten å ha funnet sine firbeinte venner. Kvalvik valgte dog å fortsette letingen.

Det ble en mer omfattende leteaksjon enn først tenkt. Kvalvik var nemlig borte i over et halvt døgn.

Tok produksjonen på ordet

Da TV2.no ringer Kvalvik, forklarer han bakgrunnen for at han valgte å vandre på nattestid etter kyrne.

Da deltakerne innså at kyrne var forsvunnet, men ikke fant dem etter leteaksjonen som foregikk i dagslys, henvendte Kvalvik seg nemlig til produksjonen.

– Jeg spurte produksjonen om vi kunne få litt melk, siden vi ikke fant dem. Da fikk jeg til svar at om vi ville ha melk, måtte vi gå og finne kyrne. Så jeg tok dem på ordet og sa: «Jeg kommer faen ikke tilbake før jeg finner dem».

BORTE: Nils Kvalvik ble borte i omtrent et halvt døgn, da han var på leting etter kyrne. Foto: TV 2

Fra tidligere har Kvalvik mye erfaring med å jakte på viddene i Nord-Norge, men støtte på et problem da han skulle lete i sørlige trakter.

– Problemet sørpå er jo at det er så mange svære trær, så det er vanskelig å orientere seg. Og når det ble mørkt var det jo helt umulig, sier han.

Bekymret

Godø opplevde det hele som svært dramatisk, og innrømmer at de ble bekymret for Kvalvik.

– Vi stolte jo veldig på Nils – han var eldst, og same som til vanlig tilbrakte mye tid på vidda. At han var ute og lette om natta så vi bare på som heltemodig, sier Godø når TV2.no ringer han.

– Men jeg skal ikke legge skjul på at vi var litt bekymret. Det var første natta med null grader, og det begynte å regne. Vi ante jo ikke hvor han var, forteller han.

IKKE RETURNERT: Da deltakerne så morgenen etter at Nils Kvalvik ikke hadde kommet tilbake, ble de enda mer bekymret. Foto: TV 2

Kvalvik har forståelse for at de andre deltakerne var bekymret for ham, da han ikke returnerte til Torpet før på morgenkvisten.

Finnmarkingen var nemlig borte i omtrent 14 timer.

– Nattevakten var ikke bekymret, men jeg skjønner at de andre var det. Jeg sa at jeg er jo finnmarking, og er vant til å jakte og slike ting, sier han.

Han innrømmer dog at han har forståelse for at Godø og de andre deltakerne reagerte som de gjorde.

– Jeg skjønner at de ikke ser på det på samme måte som meg, men gjort er gjort.

KOM TILBAKE TTER 14 TIMER: Nils Kvalvik kom tilbake til Torpet etter 14 timer. Foto: TV 2

Havnet på legevakten

Da Kvalvik var på vei tilbake til Torpet, forteller han at han møtte på en skogvokter.

Deltakerne får ikke lov til å ha kontakt med utenforstående mens de er med på reality-programmet. Det var Kvalvik klar over.

– Jeg ville ikke si for mye, for jeg visste at vi ikke fikk lov til å ha kontakt med utenforstående.

I og med Kvalvik hadde vandret hele natten hadde han verken fått i seg mat eller væske. Derfor ringte skogvokteren etter ambulanse.

Etter en sjekk på legevakten fikk Kvalvik dra tilbake til den lille husmannsplassen, hvor det ble en lettet stemning, da han vandret inn på tunet.

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl bekrefter til TV2.no at Kvalvik ble sendt til legevakten på Jessheim for en sjekk.

– Han var sliten, men i fin form, og ble raskt utskrevet og fraktet tilbake til Torpet av produksjonen, sier Dahl.

LETTET: Mohammed Sarmadawy, Daniel Godø og Amalie Lund ble lettet da Nils Kvalvik kom tilbake til Torpet. Foto: TV 2

Reagerte

Lund reagerte imidlertid på avgjørelsen til Kvalvik, da han valgte å vandre ut i de sene nattetimer.

– Vandre rundt i 14 timer – hvem er det som gjør det? Jeg skjønner om det er på dagtid, men vi har fått beskjed om å holde oss rundt i området her. Vi trenger ikke gå langt for å lete etter kyrne. Finner vi dem ikke, så er det ikke vits å gå milevis, eller 14 timer, for å finne en ku, sier hun i torsdagens episode.

– Hvis han hadde falt eller skadet seg – det hadde jo vært katastrofalt om det hadde skjedd noe, sier hun.

REAGERTE: Amalie Lund reagerte på avgjørelsen til Nils Kvalvik, da han ble borte hele natten. Foto: TV 2

Siden Kvalvik konkurrerte mot gründer Kjell Strand (55) forrige uke, er han immun når det skal konkurreres denne uken på Torpet.

Hvem som må forlate Torpet blir avgjort i fredagens episode.

