Isabel Raads rettssak blir for lukkede dører

Tine Norland, førstekonsulent i Sør-Rogaland tingrett, sier til TV 2 og God kveld Norge at hovedforhandlingen går for lukkede dører.

«Bakgrunnen for at saksøkerne besluttet å fremme et krav mot barnevernstjenesten var fordi de i forbindelse med Isabel sitt bokprosjekt ble klar over i hvilken grad barnevernstjenesten hadde sviktet», står det i sluttinnlegget som er sendt fra Isabel Raads advokat.

Tydelig ønske

Raads advokat, Alexander Nyheim Jenssen, sier det har vært et tydelig ønske å ha retten for lukkede dører.

– Både kommunen og vi har begjært at saken skal gå for lukkede dører, sier han til God kveld Norge.

Carl Aasland Jerstad, som er advokaten til Randaberg kommune, sier følgende:



– Vi har ikke noen kommentar til dette utover at partene begge er enige om at saken skal gå for lukkede dører.

I videoen under kan du høre mer om hvordan Raad beskriver opplevelsen med barnevernet:

Skummelt

Isabel Raad har selv skrevet følgende om rettssaken på Instagram:

«Jeg tar opp kampen for lille Shirog. Det har alltid vært viktig for meg, men også noe av det skumleste jeg kan tenke meg. Det er skummelt å begynne å grave i vanvittig dype sår og minner som jeg i alle år har jobbet så hardt for å fortrenge.»

Shirog var Isabel Raads tidligere fornavn. Det var også «Shirog» som var navnet på boken om Raads liv, som blant annet handlet om livet hennes i barnevernet i Randaberg kommune.