Dansk film utsettes etter drapene i Kongsberg

Filmen har en sentral karakter som bruker pil og bue i Norge, noe som skal være grunnen til at den utsettes.

Det er Nordisk Film som opplyser om dette i en pressemelding, og begrunner utsettelsen med angrepet i Kongsberg.

Sent onsdag kveld bekreftet politiet at fem personer mistet livet og to personer ble skadd etter at en dansk statsborger gikk til angrep på flere personer med blant annet en pil og bue.

De drepte er fire kvinner og én mann. Alle er i alderen 50-70 år.

– Likheten mellom filmen og gårsdagens tragedie er helt tilfeldig

Det er den danske skuespilleren Rasmus Bjerg som har hovedrollen i filmen, som på engelsk er titulert som «Wildmen».

– Basert på den tragiske hendelsen i går i Norge og av respekt for de pårørende, har vi i Nordisk Film besluttet å utsette premieren på WILDMEN. Vi vil understreke at likhetene mellom filmen og gårsdagens tragedie er helt tilfeldige, forteller markedsdirektør i Nordisk Film Distribusjon, Frederik Honore, i pressemeldingen.

Honore forteller videre at de vil prioritere å gi tid for å bearbeide tragedien før det blir mulig for et dansk publikum å oppleve filmen på kino.

Omhandler en villmann som bor i Norge

– Vi vil nå se på premierekalenderen og i de kommende dagene forplikte oss til en ny premieredato, som deretter vil bli kunngjort, avslutter han.

Den danske komedien handler om den familiefaren Martin, som i flukten fra «hamsterhjulet» kler seg ut og prøver å leve som en villmann i de norske fjellene. På vei møter han en hasjsmugler fra Danmark, og snart har de norsk politi, en smuglergjeng og Martins kone i hælene.

Rollene inkluderer skuespillere som Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø, Jonas Bergen og Bjørn Sundquist m.fl.