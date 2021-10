Frigir navnene: Disse ble drept på Kongsberg

Fire kvinner og en mann mistet livet da den drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) gikk til angrep på flere mennesker i Kongsberg på kvelden onsdag 13. oktober.

Politiet skriver i en pressemelding at de avdøde etter hendelsen nå er formelt identifisert og at deres pårørende er varslet.

Nå frigir politiet derfor navnene på de drepte:

Liv Berit Borge (75)

Gunnar Erling Sauve (75)

Gun Marith Madsen (78)

Andréa Meyer (52)

Hanne Merethe Englund (56)

DREPT: Liv Berit Borge, 75 år. Foto: Politiet DREPT: Gunnar Erling Sauve, 75 år. Foto: Politiet

DREPT: Gun Marith Madsen, 78 år. Foto: Politiet DREPT: Andrea Meyer, 52 år. Foto: Politiet

DREPT: Hanne Merethe Englund, 56 år. Foto: Politiet

– Hun var en modig dame

Tragedien rammet et lite lokalsamfunn, som nå er sterkt preget. Anne Høve Glenna og Toril Dahl Brandt bor begge i Kongsberg og kjente drepte Gun Marith Madsen godt. At en god venninne nå er borte, er tungt å ta innover seg.

– Hun var en veldig fargerik person, og en man la merke til i bybildet. Hun var en veldig modig dame, og hadde sine egne meningers mot, og sto i det. Hun var en god venn, vi spiste sammen og ja, var sammen, forteller Anne.

Sist hun og Gun Marith skulle tilbringe tid sammen, ble sistnevnte forhindret.

– Det er synd å tenke på at vi ikke fikk det til, det ble ikke sånn, forteller Anne med en tristhet i stemmen. Hun husker med et smil det som trolig var siste gang de så hverandre.

– Jeg husker nesten ikke når det var, men jeg tror det var en dag jeg bare sånn tilfeldig kom gående i gata her, og dette er så typisk henne: Det var litt regn, så jeg hadde på meg en regnfrakk som er veldig fargerik med blomster og noe sånn på, og da stikker hun bare hodet ut i gata og sier «å, så fin regnfrakk du har, Anne», og det var typisk henne da, å være oppmerksom på sånne ting.

Toril minnes Madsen som en sterk dame, med kunstnerisk sans.

– Hun var kunstner og hadde mye fin, spesiell kunst. Hun var en sterk dame.

De to forteller at beskjeden om at deres gode venninne brutalt var revet bort fra dem, var uvirkelig å få.

Annes ektemann, Kjell Guldvog Staalesen, er også rystet av drapet på venninnen Gun Marith. TV 2 møtte de tre foran blomster, lys og hilsener til minne om 78-åringen.

– Det er litt dobbelt å stå her. Det ene er at dette er et veldig klart tegn på at Gun var viktig for mange, jeg synes det er vakkert at markeres sånn med lys og håp. Samtidig er det fryktelig vanskelig å ta innover seg det som har skjedd og at Gun er borte. Fargeklatten i byen vår er borte.

SØRGER: Kjell Guldvog Staalesen, kona Anne Høve Glenna og Toril Dahl Brandt fra Kongsberg kan ikke fatte hva som har hendt i byen de er så glade i. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Også fotograf Morten Krogvold kjente kunstneren Gun Marith Madsen. I 2009 hadde de en felles utstilling i Rauland, hvor døden var tematikk.

– Gun Marith var en fin, åndelig og undrende kunstner som søkte svar på de store spørsmålene. Hun startet kunstnerkarrieren i voksen alder, men gikk inn i det med et stort alvor, sier Krogvold om den drepte kollegaen.

– Hun var svært ydmyk, men laget svært vakre bilder. At Gun Marith skulle bli offer for en slik bestialsk forbrytelse er en dyp tragedie.

– Du bøllet ikke med henne

Thomas Nilsen, som bor i Hyttegata i Kongsberg, hvor flere av ofrene ble drept, kjente også Gun Marith Madsen. Han beskriver henne også som en fargeklatt.

– Hun var karismatisk, du bøllet ikke med henne. En bestemt type, kunstnerisk. Sterk, inspirerende på sin måte som kunstnere kan være. Hun hadde mye humor på lager og gode kommentar, forteller han.

Nilsen minnes også en annen kjær nabo, Hanne Englund, som også ble drept i tragedien på Kongsberg onsdag.

– Hun var jo bohemen i gata, jeg kaller henne sommerfuglen, for hun var alltid så innmari blid. Om du hadde en dårlig dag, så var det umulig å ha en dårlig dag videre etter å ha møtt henne. Det var alltid et smil, alltid tid til deg. Hun var samlingspunktet i gaten, og arrangerte blant annet St. Hans-samlinger. Nei, det var en sterk dame, beskriver Nilsen.

EN SISTE HILSEN: Flere steder i Kongsberg er det lagt ned blomster og tent lys for å minnes ofrene. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Et varmt og direkte menneske

Vegg i vegg med Nilsen bodde 52 år gamle Andrea Meyer, også hun er blant ofrene etter tragedien på Kongsberg. Nilsen husker et varmt menneske.

– Hun var et veldig høflig, varmt og direkte menneske. Litt eventyraktig, og også en sterk kvinne. Det er en sånn person man får kontakt med, og tenker «deg har jeg lyst til å bli kjent med type». Hun fortalte at hun kom fra Hamburg opprinnelig. Hun var nok litt rastløs som person, jeg tror det lå litt i hennes natur, det skapte liv rundt henne.

Bistandsadvokat Knut Fure representerer de etterlatte etter Meyer.

– Det ligger i sakens natur at dette er et forferdelig traume og et sjokk, men utover det er det for tidlig for meg å uttale meg på vegne av mine klienter per nå, sier Fure til TV 2.

Thomas Nilsen beskriver naboskapet i Hyttegata som et «alle kjenner alle»-sted.

– Her i Hyttegata er det slik at alle kjenner hverandre. Det betyr ikke at vi har daglig kontakt med hverandre, men vi er på nikk hele tiden, og vi er en del av hverandres hverdag for å si det på den måten. Selvfølgelig har vi samtaler om løst og fast om livet, og sånt. Så jeg vil nok si at de vi har mistet sto meg nær.

MISTET NABOEN: Thomas Nilsen var hjemme i boligen sin i Hyttegata på Kongsberg da marerittet rammet den ellers så rolige gaten. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Et lokalsamfunn i sorg

På torget i Kongsberg har innbyggerne i byen nå lagt ned blomster og tent lys til minne om ofrene.

OPPFØLGING: Ordfører Kari Anne Sand forteller at kommunen følger opp alle som er berørt av hendelsen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Ordfører Kari Anne Sand (Sp) har tidligere sagt til TV 2 at hun, på tross av den sterke sorgen som nå preger byen, tror det er et sterkt samhold i lokalsamfunnet.

– Det er veldig flott å se hvordan folk tar vare på hverandre og ærer dem som har gått bort. Vi trenger alle en måte å takle sorgen på og det tror jeg de finner her, sier ordføreren, sa ordføreren.

Sogneprest i Kongsberg har fortalt at de han snakker med i byen føler situasjonen nå nesten er uvirkelig.

– Mange er sjokkert og nesten vantro. De klarer ikke helt å ta det innover seg. Man er rystet over at dette kunne skje så tett på. Mange er engstelige og redde. Dette er en liten by med korte geografiske avstander. Mange tenker nok at dette kunne rammet dem, sa Aasbø.

En rekke politikere og kongefamilien har uttrykt sin medfølelse til alle som er berørt.

«Vi føler med de pårørende og skadde i sorgen og fortvilelsen. Og vi tenker på alle berørte i Kongsberg som har opplevd at deres trygge nærmiljø plutselig ble et farlig sted», skrev kongen på vegne av kongefamilien i en uttalelse.

BLOMSTERHAV: Lokalsamfunnet sørger sammen i Kongsberg. Foto: Lars Nyland/TV 2

Hypotese om konvertering svekket

På en presskonferanse lørdag ettermiddag sa politiet at hypotesen om at massedrapssiktede Espen Andersen Bråthen handlet alene, er styrket.

– Etterforskningen skal kartlegge alt rundt siktede. Alt fra tidligere kontakt med politiet, dommer eller ande påtalemessige reaksjoner, vitners opplevelser med han. Bekymringsmeldinger, hans kontakt med helsevesenet. sa politiinspektør Per Thomas Omholt.

– Den hypotesen som er styrket så langt er at han har gjort dette helt alene. Det er ingenting i etterforskningen så langt som tyder på at han har snakket eller samarbeidet med noen. Tvert imot tyder dette på at det har vært en person med liten sosial kontakt.

Hypotesen om at Bråthen hadde konvertert til islam er ifølge politiet svekket.

– Etterforskningen så langt hypotesen om at han ikke har gjort dette så veldig seriøst. Med det mener vi at han ikke har fulgt opp eller brukt de tradisjonene som er vanlig i den kulturen eller religionen.

Tatt over 50 avhør

Det er tatt over 50 avhør i saken, og politiinspektør Omholt sier at antallet øker time for time.

– Når det gjelder status på siktede, så er han fortsatt på en lukket og sikret helseinstitusjon. Han er ikke avhørbar. Det er noe som vurderes fortløpende av helsevesenet og politiet. Det er tatt tre avhør av siktede, det ble tatt ett avhør onsdag kveld, ett natt til torsdag og ett torsdag ettermiddag.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med flere detaljer rundt hendelsesforløpet.

– Det er alt for tidlig for oss å gå ut med detaljer rundt hendelsesforløpet. Vi begynner å få en veldig god oversikt over hva som har skjedd, men det er fortsatt vitner og fornærmede som vi ikke har snakket med som vi vil skal være helt fri for påvirkning.