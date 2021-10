Mormors hvetekringle med epler og rosiner

Hvetedeigen trenger ingen forheving, kun etterheving. Les igjennom oppskriften før du setter i gang. Hvis du baker boller kan du lage dobbel porsjon, fine å fryse.

En kringle eller ca. 20 stk boller

5 dl helmelk

1 ½ dl flytende Melange*

125 g melis

50 g fersk gjær (gjerne for søte deiger)

Ca. 750 g hvetemel (begynn med 700 g)

¾ ts kardemomme

⅕ ts salt

Fyll:

2-3 dl vaniljekrem, ferdig kjøpt eller lage selv

3-4 epler i terninger

Eventuelt 2-3 ss sukker og litt kanel hvis du ønsker

Eventuelt 1-2 dl rosiner (harde/tørre rosiner legg dem i bløt i litt lunkent vann før de brukes i fyllet)

Slik gjør du:

Ha melk, Melange og melis i en kasserolle. Visp sammen og varm opp til fingervarm. Smuldre fersk gjær i melet, tørrgjær drysses i melet. Tilsett kardemomme og salt og tilsett den fingervarme melkeblandingen. Elt sammen til en smidig glatt deig, som slipper bakebollen.

I stedet for å bruke hvetemel ved utbaking, smør bakebordet og hendene med litt flytende Melange. Ha deigen ut på bakebordet, kjevle ut til et rektangel. Smør over vaniljekrem, dryss over epletreninger og eventuelt litt sukker, kanel og rosiner. Rull sammen og form til en kringle på et bakepapirkledd stekebrett. Dekk med et klede og sett (lunt) til heving i 1-1 ½ time til kringlen har hevet seg. Pensle eventuelt med egg og dryss eventuelt med perlesukker før steking. Stek på midterste rille i varm stekeovn ved 200 grader i 25-30 minutter. Steketid kan variere fra ovn til ovn og størrelse/tykkelse på kringlen. Avkjøl på rist.

