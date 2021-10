Kokkekurs for kona og skuddsikker bil – her er fotballens mest bisarre klausuler

En lukrativ kontrakt med de største fotballklubbene i Europa som sikrer fotballstjernene økonomisk, kommer ofte med forbehold, eller såkalte klausuler.

Men kontraktsklausuler går også motsatt vei – fotballstjernene har også sine krav for å skrive under for en ny klubb.

– Jeg synes at mange av klubbene ikke kommer med urimelige krav. Så har jo spillerne frihet utover økonomiske krav de kan stille til klubbene, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Og utdyper:

– Jeg skjønner klubbene godt når de bruker så mye penger på å kjøpe spillere og innfrir lønnskravene deres. De må vurdere belastningene nøye, og jeg skjønner for eksempel at de ikke vil at dyrekjøpte spillere skal sette i full fart ned alpinbakken i friperioder.

At spillerne også har sine krav skjønner han like godt.

– Det er jo viktig å utnytte kontraktsforhandlinger til sin fordel, og få med inn det de ønsker. Det er viktig for dem å tøye strikken litt, men ikke sørge for at den ryker, ler kommentatoren.

Her er noen av de mest spesielle kontraktklausulene som blitt omtalt i fotballen de siste årene:

STJERNE: Lionel Messi. Foto: Gonzalo Fuentes

Lionel Messi:

I februar var Lionel Messis fremtid i Barcelona fremdeles usikker. Superstjernen hadde et ønske om å bli værende på Camp Nou, og fikk et revidert kontraktsforslag av Barcelona.

Noen av klausulene i kontrakten Barcelona la på bordet kom imidlertid med en del klausuler.

Den spanske avisen El Mundo har blant annet omtalt at Barcelona la inn klausuler om at «Messi måtte tilpasse seg en rolig livsstil i Barcelona, samt under noen omstendigheter ikke være involvert i doping». En av de mest spesielle klausulene i kontraktsforslaget fra Barcelona var imidlertid kanskje at dersom Katalonia ble erklært som en selvstendig stat i løpet av Messis kontraktsperiode, stod argentineren fritt til å forlate klubben gratis.

Messi ble som kjent ikke enig med Barcelona om en ny kontrakt, ettersom klubben ikke kunne innfri det mange mener er verdens beste fotballspiller gjennom tidene sitt lønnskrav. I sommer gikk som alle vet Messi til PSG, uten at den franske klubben måtte betale et øre i overgangssum.

Ronaldinho:

Mens Messi alltid har likt seg i fred og ro i hjemmet etter trening og kamper, har det vært noe helt annet med den tidligere Barcelona-stjernen Ronaldinho. Han elsket nattelivet da han spilte fotball, og gjør det fremdeles.

Da Ronaldinho vendte hjem for å spille brasilianske Flamengo i 2011, ville han ikke slutte å kose seg med nattklubblivet.

Ronaldinho fikk derfor inn i sin kontrakt med Flamengo at han hadde klubbens tillatelse til å gå ut på byen to ganger i uken. Under tvil godtok Flamengo dette, men hadde Ronaldinho vært en dårligere fotballspiller og mindre stjerne, hadde de nok blankt avvist en slik klausul.

GLADGUTT: Ronaldinho.

Robert Lewandowski:

Mange husker sikkert også klausulene årets Ballon d’Or-vinner Robert Lewandowski ble møtt med av Real Madrid da polakken i sin tid skulle forlate Dortmund.

I lekkende dokumenter, som blant annet Football Leaks fikk tilgang til, kom det frem at Real Madrid la frem en rekke klausuler i kontraktstilbudet som ville sikret spissen en ukelønn på 1,6 millioner kroner og en sign-on-fee på drøye 100 millioner kroner.

Real Madrid la ned forbud for Lewandowski til å drive med alpint, paragliding, klatring, kjøre fort i båt, og ikke minst kjøre motorsykkel.

Lewandowski valgte som kjent å takke nei til Real Madrid, og skrev heller under for Bayern München, hvor han de siste årene virkelig har etablert seg som en superstjerne og klubblegende.

TOPPSCORER: Robert Lewandowski. Foto: Florion Goga

Stig-Inge Bjørnebye:

Det er imidlertid ikke bare Robert Lewandowski som har fått oppleve en klausul som krever forbud mot å gå på ski.

Stig-Inge Bjørnebye fikk opplevde det samme da han skrev under for Liverpool tilbake i 1992. Liverpool hadde fått med seg at nordmannen likte svært godt å ta seg en langrennstur og var en ivrig langrennsløper i ungdommen. Dette mente de kunne være skadelig for fotballkarrieren, og fryktet at venstrebacken for eksempel kunne falle på en skitur og skade seg.

Bjørnebye godtok klausulen om skiforbud og skrev under for Liverpool.

NEKTET SKI: Stig-Inge Bjørnebye. Foto: Lars Aamodt

Giuseppe Reina:

En velkjent historie fra 1990-tallet er da den tyske angriperen Giuseppe Reina skulle skrive under for Arminia Bielefeld i 1996.

I forhandlingene med klubben gjorde Reina det 100 prosent klart hva han krevde for å skrive under for klubben. Tyskeren ville ha inn en klausul i kontrakten som sa at klubben forpliktet seg til å bygge et nytt hus til ham hvert år i løpet av kontraktstiden.

Det gikk Arminia Bielefeld med på. Men i kontraktsklausulen spesifiserte ikke Reina hvilket hus han ønsket. Det stod rett og slett bare at klubben forpliktet seg til å bygge et hus til spilleren.

Med glimt i øyet ga Arminia Bielefeld derfor Reina et hus bygget i Lego de tre neste årene. Noe angriperen til slutt tok med et smil.

KREVDE HUS: Giuseppe Reina. Foto: Winfried Rothermel

Dennis Bergkamp:

Nederlandske Dennis Bergkamp regnes som både en av Arsenals og Premier Leagues beste spiller gjennom tidene.

Men selv om Bergkamp struttet av selvtillit på banen og fløy både forbi motstanderne og inn scoringer, likte han ikke å fly. Bergkamp lider av flyskrekk.

Superstjernen fikk derfor inn i kontrakten at han «ikke ville delta på unødvendige bortekamper hvor laget reiste med fly». Det førte til at han mistet mange av Arsenals kamper i Europacupen.

FLYSKREKK: Dennis Bergkamp. Foto: Rebecca Naden

Fernando Redondo:

Det er ikke bare i klubbfotballen det stilles krav til fotballstjernene. En annen kjent historie fra 1990-tallet er da den tidligere Real Madrid -og AC Milan-stjernen Fernando Redondo ble vraket fra Argentinas VM-tropp i 1998 på grunn av et helt spesielt krav fra nasjonens daværende landslagssjef.

Landslagstrener Daniel Passarella hadde nemlig før VM-uttaket gjort det klart at han ikke ville ta ut spillere med øreringer eller langt hår.

Redondo nektet å klippe seg og ta ut ørepynten, og fikk dermed smake på Passarellas vrede.

– Jeg var i strålende form. Men Passarella hadde noen helt spesielle krav når det gjaldt disiplin, og ønsket at jeg skulle klippe håret kort. Jeg kunne ikke se hva det hadde å si for fotballen jeg spilte, så jeg sa nei, har Redondo forklart i utallige intervjuer om episoden.

FOR LANGT HÅR: Fernando Redondo. Foto: / BILDBYRÅN

Rolf-Christel Guie-Mien:

Da midtbanespilleren Rolf-Christel Guie-Mien gikk fra Karlsruher til Eintracht Frankfurt i 1999 skapte han overskrifter. Og det var ikke først og fremst på grunn av det sportslige i overgangen.

Guie-Mien gikk offentlig ut med sitt høyst uvanlige krav for å skrive under for Eintracht Frankfurt. Han krevde at den nye klubben sendte hans kone på kokkekurs, og betale for dette.

Fremdeles er det ukjent hvordan fru Guie-Mien reagerte på kravet, ettersom hun nektet å kommentere det hele overfor tyske og internasjonale medier.

KOKKEKRAV: Rolf-Christel Guie-Mien i duell med Jon Dahl Tomasson (foran), Stuttgart. © Bildbyrån - Cop 39 Foto: Matthiashangst / BILDBYRÅN

Stefan Schwarz:

Da svensken Stefan Schwarz gikk til Sunderland fra Arsenal i 1999, husker nok mange den smått utrolige klausulen Sunderland fikk inn i kontrakten med midtbanespilleren.

Schwarz fikk beskjed om at han ikke under noen omstendigheter fikk lov til å fly til verdensrommet. Da forbudet mot å reise ut i verdensrommet ble kjent i media, var det naturlig nok mange som stusset.

Men daværende Sunderland-leder John Flicking rykket ut med en egentlig ganske logisk forklaring på det hele.

– En av Stefan Schwarzs rådgivere ønsket å være med på en kommersiell tur til verdensrommet. Og vi ble svært bekymret for om han ønsket å ta Stefan med seg ut i verdensrommet. Derfor syntes vi det var best å få inn en klausul med forbud mot dette, fremfor å ta risikoen, forklarte han.

NEKTET ROMTURER: Stefan Schwarz ble nektet å reise til rommet da han spilte i Sunderland. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Kilder: SunSport, GiveMeSport, Guardian, Kicker, Football Leaks, Mundo Deportivo