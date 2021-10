Fem ble drept etter politiets første møte med gjerningsmannen – Spesialenheten starter ikke etterforskning

Politiet tror at alle drapene i Kongsberg skjedde etter at de fikk kontakt med gjerningsmannen første gang, men spesialenheten avventer etterforskning.

Patruljen som kom først til åstedet i Kongsberg hadde den første observasjonen av mannen klokka 18.18, kun seks minutter etter første melding kom inn til politiet. Så får de øye på ham en gang til, men da går mye galt.

– Ved andre hendelse blir de beskutt med piler og mistet kontakt med mannen, som kommer seg unna. Han blir sett forskjellige steder i byen, sa politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt på en pressekonferanse i Tønsberg torsdag formiddag.

Dette viste seg å være fatalt.

– Ut fra det vi vet nå, så fremstår det slik at noen, trolig alle, er drept etter at politiet fikk kontakt med gjerningsmannen første gang, sa Sæverud.

– Starter ikke etterforskning

Klokka 18.47 var gjerningsmannen pågrepet, men da hadde han rukket å drepe fire kvinner og én mann. Ytterligere to personer er skadet.

Likevel anser ikke Spesialenheten at dette gir grunnlag for at de starter etterforskning av politiets arbeid.

– Per nå har vi ikke funnet grunnlag for å starte etterforskning av hendelsen, sier Alexander Fotland Iversen, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker til TV 2.

Han sier videre:

– Vi skal skaffe oss ytterligere informasjon og vurderer situasjonen fortløpende. Vi sender ikke egne etterforskere til Kongsberg basert på det vi vet nå.

– Spesialenhetens oppgave er å undersøke saker der politiets handlemåte fører til død eller skade, sier Iversen.

Vurderer fortløpende

– Her har alle de drepte blitt ofre etter politiets første konfrontasjon. Da er det vel et spørsmål om politiet gjorde nok for å hindre død?

– Ja, men slik saken står nå så mener vi at dette ikke utløser etterforskning fra vår side. Vi følger saken fortløpende, sier Iversen.

– Når det gjelder varselskudd som ikke er direkte rettet mot noen, så er det politimesteren som skal vurdere etterforskning av slike hendelser, men vi følger også med rundt dette, avslutter etterforskningslederen i Spesialenheten.