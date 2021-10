Kongsberg-moskeen fikk besøk av den siktede: – Han gjorde inntrykk

KONGSBERG (TV 2): Moskeen i Kongsberg sier at den drapssiktede mannen, som er konvertitt til islam, var innom for noen år tilbake og sa han hadde et «budskap til verden».

– Han var innom her og gjorde inntrykk på oss.

Det sier styreleder Oussama Tlili i Kongsbergs eneste moské, Kongsberg Islamsk kultursenter, om den drapssiktede mannen til TV 2.

For noen år tilbake var han i moskeen i Kongsberg, bekrefter styrelederen.

Mannen er siktet for å ha drept fem personer og skadet to personer i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

Ifølge PST fremstår drapene som en terrorhandling.

Den siktede er konvertitt til islam, ifølge politiet.

– Han var her to, tre ganger i løpet av én måned for fire, fem, seks år siden, sier Tlili.

Den drapssiktede mannen erkjenner de faktiske forholdene i saken, ifølge politiet.

– Jeg hørte varselskudd og så piler

Budskap og oppførsel

Tlili sier han ikke husker nøyaktig når han var i moskeen, fordi det er noen år siden. Han sier likevel at han husker den drapssiktede, fordi han gjorde inntrykk.

– Det har vært få personer med europeisk eller skandinavisk utseende innom på de 13-14 årene moskeen har vært her, sier styrelederen.

– På hvilken måte gjorde han inntrykk på dere?

– Både i budskap og oppførsel, sier styrelederen.

– Praten hans var usammenhengende. Han sa at han hadde fått beskjed fra oven om å formidle et budskap til hele verden. Jeg sa at Kongsberg ikke er stedet å gjøre det, sier styrelederen også.

– Tenkte du at han var radikalisert?

HALV STANG: Flagg på halv stang i Kongsberg etter at fem personerble drept onsdag kveld. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Nei, overhodet ikke. Jeg tenkte mer at han hadde fått en slags åpenbaring. Jeg oppfattet ikke at det hadde noe med islam å gjøre.

De to, tre gangene mannen var innom, var han ikke innom for bønn, sier styrelederen.

– Han var innom her og ønsket en prat om en åpenbaring, og vi oppfattet det ikke så seriøst, for å være ærlig, sier styrelederen.

Han sier at han ikke husker hva denne åpenbaringen konkret gikk ut på, annet enn at det var et «merkelig budskap» han ville formidle.

– Vi fikk bekymringsmeldinger knyttet til radikalisering

Flere meldinger

Politiet har mottatt «flere meldinger» om den pågrepne mannen knyttet til radikalisering tidligere.

Politiet har ikke registrert meldinger på siktede i år. Den siste bekymringsmeldingen kom i 2020. Ifølge politiet har de fulgt opp alle meldinger.

Styreleder Tlili sier at de ikke oppfattet mannen som truende på noe vis. Han sier at de ikke tok kontakt med politiet fordi de tenkte at det ikke var noen grunn til det.

Styrelederen sier han ikke har sett mannen etter at han var innom for noen år tilbake.

– Det gir inntrykk at han på grunn av dette blir koblet til islam. Det er veldig trist og ubehagelig. Vi som er muslimer i byen er en del av samfunnet og føler for våre søstre og brødre i Kongsberg, sier styrelederen.

Moské-styrelederen sier at de, sammen med flere andre moskeer i regionen, har vært i dialogmøter med politiet om blant annet radikalisering. Også andre religiøse ledere har vært involvert i slike møter.

Styrelederen sier at de ikke opplever at det finnes noe radikalisert miljø i Kongsberg.