– Effekten av høydeopphold er ekstremt oppskrytt

Therese Johaug og kvinnelaget drar til uka til høyden, det samme gjør Johannes Høsflot Klæbo og de andre sprinterne.

Emil Iversen og distanseløperne skal trene i Oslo.

– Jeg har jo vært mye i høyden men har ikke følt at jeg har fått mye igjen for det. Jeg føler meg trygg på å følge samme oppskrift som i fjor, det betyr at jeg satser på å være i toppform til OL. Og da skal det ikke ha noe å si om jeg skal gå på 1800 meter over havet, 3000 meter over havet eller på stranda, sier Emil Iversen.

Emil Iversen er en av løperne på distranselaget som velger å trene i lavlandet.

Nossum går egne veier

Langrenn i OL i Bejing går på cirka 1800 meter over havet.

Eirik Myhr Nossum er trener for distanselaget, som altså velger å gjøre det ingen andre nasjoner gjør på denne tiden: nemlig å trene i lavlandet.

– Våre kanskje to største gullkandidater i langrenn i OL, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo vil ha flest mulig døgn i høyden før mesterskapet, hva er det du har funnet ut som disse to ikke har kunnskap om?

– Det mangler sikkert ikke på folk som vil kappe hodet av meg om noen måneder. Men, jeg har prøvd å sammenligne treningsdagbøker og resultater de siste årene for den gjengen jeg trener. Og stort sett alle på laget har gått fortere i sesongstarten - uten nettopp å ha vært på høydeopphold, forklarer Myhr Nossum.

– Men det er vel OL som er viktig, og ikke sesongåpningen?

– Det er ganske mange løpere på landslaget, og ikke alle landslagsløperne kommer til OL. Det er kamp om plassene på OL-distansene.

Ekstremt oppskrytt

Og Nossum får støtte av Emil Iversen:

– Jeg har gått mange renn i Ruka, det er sesongstarten der, og det desidert dårligste løpet jeg gikk der var da jeg kom direkte fra et vellykket høydeopphold.

– Men det er vel ikke OL i Ruka i slutten av november?

– Nei, men jeg må kvalifisere meg til laget. Jeg tror at det beste for meg nå er å trene best mulig i lavlandet. Jeg kan ikke helt skjønne at det skal gjøre meg godt å dra til høyden nå i høst. Jeg er ganske bastant i synet på effekten av høydeopphold.

– Mener du at effekten av høyde er oppskrytt?

– Ja, for meg er det ekstremt oppskrytt. Jeg har prøvd og prøvd, men har aldri kjent noe av denne høydeeffekten.

Rister på hodet

TV 2 s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, rister på hodet av Nossums beslutning om å droppe høydeopphold nå:

– Alle langrennsløpere som har lykkes i høyden i nyere tid har ladet opp i høyden. Hvordan i all verden kan man mene at det ikke er nødvendig med tilstrekkelig høydetrening før Bejing-OL.? Hvem er det de rådfører seg med når Olympiatoppen er klar på at forberedelser i høyden er viktig for å prestere i høyden?

Og Soleng Skinstad får støtte fra en annen ekspert i TV 2, Petter Northug jr.

– For meg var høyde viktig, så jeg hadde dratt til høyden nå.

Men Myhr Nossum holder på sitt.

– Det er bra vi er uenig om ting. Jeg vet jo at Petter (Northug)hadde suksess i mange år med høydeopphold. Men høyde ødela nok litt også på slutten av karrieren. Men, jeg står hardnakket på at dette er et klokt valg for mitt lag. Jeg er trygg på at det høydeoppholdet vi skal ha etter at laget er tatt ut, selve akklimatiseringen er det desidert viktigste. Og det blir en lang periode i januar.

– Hva er det Myhr Nossum vet?

Skinstad er ikke overbevist.

– Hele poenget med et landslag er at det er løpere som har prestert best over tid og skal forberede seg best mulig til mesterskap. Landslagsløperne har ingenting å bevise på Beitostølen og disse løperne er i førersetet når det gjelder uttak til verdenscupløpene før jul. Jeg skjønner ikke hva Nossum har skjønt, som for eksempel Therese Johaug ikke har fattet.

Myhr Nossum mener trening over tid er det viktigste, høyde eller ei.

– Vi har gjort det høvelig greit i de siste mesterskapene og jeg tror at det er «flere veier til Rom.» En ting trumfer det meste, også høyde, og det er god trening over tid. Og det er jeg overbevist om at vi får gjennom vårt opplegg.

– Kan du dokumentere dette?

– Det er like vanskelig å dokumentere det motsatte, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Emil Iversen sier at han selv aldri har fått det utbyttet av høydeopphold som andre tidligere stjerner har fått.

– Jeg har hørt mye om disse tre ukers oppholdene til Northug og Bjørndalen. Men jeg har aldri kjent noe til den høydeeffekten som de snakker om.