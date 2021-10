Slik kan «naturlige» kremer skade huden din

Butikkene bugner over av produkter som lover at de er naturlige, grønne, økologiske eller bærekraftige.

Men det naturlige er ikke nødvendigvis det beste for huden din.

Vi har tidligere fortalt historien om Ann-Kristin, som fikk en kraftig reaksjon etter å ha brukt en krem som lover å være «98 prosent naturlig». Se hva kremen gjorde med huden hennes i denne videoen:

TV 2 hjelper deg har undersøkt ti kremer som på ulike måter lover at de er naturlige.

I alle ti kremene ble det funnet parfymestoffer som står oppført på EUs liste over stoffer som er særlig allergifremkallende.

Må merkes

Det finnes over 3000 parfymestoffer som kan benyttes i kosmetikk. Bare 26 av disse er å finne på listen til EU.

I undersøkelsen TV 2 hjelper deg har gjort er kremer fra følgende merker: Nivea, Weleda, Garnier, REN, Decléor, Kiehl´s, Ole Henriksen, Vendela, Lush og Lykkelig som liten.

Basert på en sjekk av ingredienslistene ble det funnet fra to til seks allergifremkallende stoffer i de ti produktene.

Disse stoffene er ikke ulovlige å bruke, men produsentene plikter å merke dem på ingredienslisten.

De plikter imidlertid ikke å oppgi hvor mye av disse stoffene som brukes i produktene.

Basert på funnene i de ti kremene, ble fire av produktene sendt til analyse på et laboratorium. Dette for å finne ut hvor mye av disse stoffene som finnes i de ulike kremene.

REAGERER: Influenser Ragnhild Andersen har tidligere frontet Weledas produkter. Foto: TV 2 hjelper deg/Bråten.

– Overraskende funn

I Weledas krem ble det funnet verdier på over 16.000 mg/kg av parfymestoffet limonene, og over 2000 mg/kg av parfymestoffet linalool.

Til sammenligning hadde kremen Ann-Kristin reagerte på, Decléor, verdier på under 100 mg/kg på to av disse parfymestoffene til sammen.

En som er overrasket over funnene er influenser Ragnhild Andersen. Hun har tidligere frontet Weleda-produkter.

– Weleda selv har jo fortalt meg i sine pressemøter at dette er et så naturlig produkt at du kan bruke det på såre barnerumper, på utslett, som hudpleie, som sminke ... Så naturlig at du kan spise det. Så den nye informasjonen er veldig overraskende, sier hun.

Weleda sier til TV 2 hjelper deg at de aldri anbefaler å spise produktene, og at de for små barn har en egen serie som er tilpasset barns følsomme hud.

«Limonene og linalool er ingredienser i naturlige eteriske oljer som vi bruker til våre helt naturlige produkter. Mengden limonene og linalool i produktet vårt overstiger ikke noen grenseverdier. Konsentrasjonen overstiger bare en deklarasjonsgrense slik at stoffene må merkes på ingredienslisten. Dette for at allergikere skal kunne unngå disse stoffene. Det betyr ikke at disse stoffene er farlige. For eksempel kommer du i kontakt med disse når du skreller en appelsin. For Weleda har forbrukerens sikkerhet høyeste prioritet», skriver Weleda i en e-post til TV 2 hjelper deg.

DISSE PRODUKTENE BLE UNDERSØKT Weleda skin food Garnier BIO anti-wrinkle day care REN evercalm, global protection day cream Nivea Naturally good, organic argan oil Decléor, Neroli bigarade Kiehl´s, precision, lifting and pore tightening concentrate Ole Henriksen, Banana Bright, Eye cream Vendela Silver night Lush, skin drink Lykkelig som liten, hudkrem med lavendel

Klar anbefaling

Mattilsynet, som regulerer kosmetikkforskriften i Norge, har likevel en klar anbefaling:

– Vi anbefaler at mengden av allergifremkallende stoffer er så lav som overhodet mulig. Merkekravet er for å vise at det finnes allergifremkallende stoffer i produktet, slik at de med allergi kan unngå disse stoffene. Det er ikke satt noen maksgrense, så det betyr ikke at det er urovekkende at det er gjort disse funnene, men det betyr at det må merkes på ingredienslisten, sier Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

Kjemiprofessor Alexander Sandtorv mener likevel at dette er noe Weleda bør ta på høyeste alvor.

– Weleda har markedsført seg selv som en produsent som bryr seg om miljø, helse og som vil gjøre ting riktig. Da synes jeg de bør ta dette ansvaret alvorlig, når de har så høye verdier av disse stoffene som kan gi reaksjoner, sier han.

Vi har vært i kontakt med produsentene bak de ti kremene. Alle understreker at det viktigste for dem er sikkerheten til kundene, og at de følger det europeiske regelverket ved å oppgi disse stoffene på ingredienslisten. Flere viser også til at stoffer som limonene og linalool ikke alene gjør noen skade, men at de kan bli allergifremkallende i kontakt med luft.

Ser etter kremer med parabener

Fremveksten av de naturlige produktene kom blant annet som følge av frykten for parabener.

Ifølge hudpleier Carine Skjerven skal vi ikke være så redde for parabenene.

– I produkter som ikke inneholder konserveringsmidler er det jo mye større sjanse for bakterievekst.

– Så du ser etter kremer med parabener?

– Ja.

Hudlege Michael Zangani er av samme oppfatning.

– De parabenene vi har brukt, de er forsket på på alle mulige måter. Alle krav og retningslinjer, nasjonalt som internasjonalt, er oppfylt. Så de kjenner man godt med tanke på hva man kan forvente av reaksjoner, sier han.

Skal være trygt

Administrerende direktør Finn Rasmussen i Kosmetikkleverandørenes forening understreker at det ikke er mulig å lage et produkt som alle tåler.

«De som kjøper kosmetikk i Norge fra anerkjente merkevarer kan føle seg helt trygge når de bruker produktene. Kosmetiske produkter i EU/EØS er underlagt et strengt regelverk som skal garantere sikkerheten til produktene for forbrukeren. Disse kravene gjelder ikke bare for det kosmetiske produktet, men også for alle ingrediensene som brukes i produktet. Dessverre er det ikke mulig å produsere et kosmetisk produkt som alle tåler og ingen noensinne vil reagere på».