Gjensyn med Alpe d'Huez og brostein i Tour de France

Start i København, brosteinsetappe og et gjensyn med Alpe d'Huez. Det er noen av høydepunktene i Tour de France 2022. Som vanlig avsluttes treukersrittet på Champs-Élysées i Paris.

Da går også starten for kvinnenes Tour de France. Fra 24. juli til 31. juli skal verdens beste kvinnelige syklister måle krefter. Det er første gang siden 1989 at kvinnene sykler etapperitt under Tour de France-paraplyen.

Kvinnenes Tour de France avsluttes med en etappe opp til La Super Planche des Belles Filles.

Fredag 1. juli er en dato å merke seg. Da starter Tour de France i København. En 13 km tempo blir etterfulgt av to flate etapper der vinden kan spille rytterne et puss.

Så beveger Tour-sirkuset seg til Nord-Frankrike og brosteinspartier kjent fra Paris-Roubaix. Den 5. etappen, med målgang i Arenberg, kan fort være vinn eller forsvinn for flere av sammenlagtkanonene. Elleve brosteinspartier står på programmet.

– Det bør være nok til å lage mye trøbbel, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Deretter vendes kursen mot Vogesene og La Planche des Belles Filles. Rytterne skal innom Sveits før flere beintøffe etapper i Alpene venter. Selve rosinen i pølsa blir etappen opp Alpe d'Huez på nasjonaldagen 14. juli. Før de 21 hårnålssvingene skal rytterne over både Col du Galibier og Col de la Croix de Fer.

Dermed vender sykkelstjernene tilbake til en av Tourens ikoniske stigninger, for første gang siden 2018. Den gang tok britiske Geraint Thomas en sterk etappeseier iført den gule ledertrøya.

Ferden går videre mot Pyreneene og noen brutale fjelletapper, blant annet opp til flystripen Peyragudes, kjent fra James Bond-filmen Tomorrow Never Dies. Dagen etter Peyragudes er det målgang på Hautacam.

Dagen før Paris avgjøres Tour de France med en 40 km lang tempoetappe til Rocamadour.

Kvinnenes Tour-program:

Etappe 1: Eifeltårnet-Champs-Élysées, 82 km

Etappe 2: Meaux-Provins, 135 km

Etappe 3: Reims-Épernay, 133 km

Etappe 4: Troyes-Bar-sur-Aube, 126 km

Etappe 5: Bar-le-Duc-Saint-Dié-des-Vosges, 175 km

Etappe 6: Saint-Dié-des-Vosges-Rosheim, 128 km

Etappe 7: Sélestat-Le Markstein, 127 km

Etappe 8: Lure-Super Planche des Belles Filles, 123 km

Herrenes Tour-program:

1. juli: 1. etappe, 13 km København – København (tempo)

2. juli: 2. etappe, 199 km Roskilde – Nyborg (flat)

3. juli: 3. etappe, 182 km Vejle – Sønderborg (flat)

4. juli: Hviledag.

5. juli: 4. etappe, 172 km Dunkerque – Calais (kupert)

6. juli: 5. etappe, 155 km Lille – Arenberg (brostein)

7. juli: 6. etappe, 220 km Ville de Binche – Ville de Longwy (kupert)

8. juli: 7. etappe, 176 km Tomblaine – La Planche Belles Filles (fjell)

9. juli: 8. etappe, 184 km Dole – Lausanne (kupert)

10. juli: 9. etappe, 183 km Aigle – Chatel (fjell)

11. juli: Hviledag

12. juli: 10. etappe, 148 km Morzine – Megeve (kupert)

13. juli: 11. etappe, 149 km Albertville – Col du Granon (fjell)

14. juli: 12. etappe, 166 km Briancon – Alpe d'Huez (fjell)

15. juli: 13. etappe, 193 km Bourg d'Oisans – Saint-Étienne (flat)

16. juli: 14. etappe, 195 km Saint-Etienne – Mende (kupert)

17. juli: 15. etappe, 200 km Rodez – Carcassonne (flat)

18. juli: Hviledag

19. juli: 16. etappe, 179 km Carcassonne – Foix (kupert)

20. juli: 17. etappe, 130 km Saint-Gaudens – Peyragudes (fjell)

21. juli: 18. etappe, 143km Lourdes – Hautacam (fjell)

22. juli: 19. etappe, 189 km Castelnau-Magnoac – Cahors (flat)

23. juli: 20. etappe, 40 km tempo Lacapelle Marival – Rocamadour (tempo)

24. juli: 21. etappe, 112 km Thoiry – Paris Champs-Élysées (flat)