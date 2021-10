Østberg må stå over samling – også OL-sesongen kan ryke

Ingvild Flugstad Østbergs helsetilstand er ikke god nok til at hun kan være med landslaget på høydesamling i Italia neste uke.

Det er nå snart to år siden Ingvild Flugstad Østberg fortalte om sine helseproblemer da hun fikk startnekt i sesongåpningen. Sist vinter ble hun nektet å trene sammen med landslaget og fikk heller ikke gå renn. Siste verdenscuprenn gikk hun 1. mars 2020.

Ingvild Flugstad Østberg under pressetreffet på Beitostølen i november i 2019 Foto: Terje Pedersen, NTB

Ingvild Flugstad Østberg vil ikke stille til intervju, men skriver i en tekstmelding at hun jobber hver dag for å komme tilbake . Og at hun savner lagvenninnene.

Og det er ikke mange dager til 1. november - som er fristen for å vise godkjent helseattest.

– Ja, alle som skal representere Norge må ha godkjent helseattest. Det gjelder Ingvild og alle de andre eliteutøverne. Og alle som tror de skal gå for Norge i vinter. Hvis helseattesten ikke er godkjent, begynner det å se mørkt ut, forklarer langrennssjef Espen Bjervig.

– Hva er status for Ingvild Flugstad Østberg nå?

– Hun trener på egenhånd. Men helsetilstanden er fortsatt ikke god nok til at hun kan være med landslaget som drar på høydeopphold til Italia i neste uke.

LANGRENNSJEF: Espen Bjervig. Foto: TV 2.

– Hun har heller ikke vært med på hjemlige samlinger det siste året?

– Nei, hun har trent for seg selv, men har vært innom og besøkt laget.

– Hva betyr at hun må være hjemme nå, OL-sesongen nærmer seg?

– Det er aldri noen fordel at ting ikke fungerer ett hundre prosent. Ingvild trener godt og vi håper alle at hun snart skal komme i balanse igjen. Men det er klart: klokka går...

–Betyr det at Flugstad Østberg ikke kan vise godkjent helseattest i dag, to uker før fristen?

- I dag har hun ingen godkjent helseattest. Det er heller ikke manglende godkjent helseattest som gjør at hun må være hjemme fra høydeopphold. Vår lege, Øystein Andersen, mener det er en for stor belastning å dra til høyden med laget nå, sier langrennssjef Espen Bjervig.