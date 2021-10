– De vet hva de skal gjøre for at jeg skal bli irritert

Anniken Obaidli tok steget ut og forlot barndomsklubben. Onsdag møter hun søstrene og Molde for første gang siden overgangen.

Se Storhamar-Molde på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play onsdag kl.20:15.

HAMAR (TV 2): – Det er veldig kjekt å være Hamar-jente, hvis jeg kan si det sånn, sier Anniken Obaidli. Hun tenker seg om før hun legger til og ler:

– Hamar-jente. Det var litt rart å si.

For etter å ha spilt for moderklubben Molde hele livet, har bakspilleren byttet beite. 26-åringen signerte for Storhamar før årets sesong.

– Jeg kjente at jeg trengte litt andre utfordringer og impulser, for å være helt ærlig. Jeg har jo vært Molde-jente hele livet og aldri flytta på meg, så jeg bestemte meg for å ta steget ut.

Familieråd

– Det handler litt om å ta det neste steget hele tiden og være komfortabel med å ta de stegene man tar. Jeg synes der Storhamar står nå er helt perfekt. Jeg vil være med på reisen, og de holder på å bygge opp noe stort her synes jeg, forteller Obaidli om Europa-spill og den foreløpige tabelltoppen i REMA 1000-ligaen.

Hjemme i rosebyen spilte hun sammen med storesøster Sherin og lillesøster Mona. Og det var naturlig for bakspilleren å rådføre seg med søstrene og resten av den sammensveisede Obaidli-familien da tilbudet fra Storhamar kom på bordet.

– Jeg føler at hver gang en av oss skal noe, så har vi så tett bånd at det hadde vært rart å ikke inkludere dem i valget. Da jeg nevnte det første gang, så var de litt sånn «åja, du skal ikke spille her mer» og synes det var litt trist, men de støtta meg og forstod valget mitt.

Møtet med søstrene

Nå skal søstertrioen møtes for første gang med Anniken på andre banehalvdel.

– Jeg føler det blir veldig spesielt. Vi har ikke vendt oss helt til det enda, og har egentlig bare gått og venta på at vi skal spille mot henne. Men jeg tror det blir spennende og tror vi har sjans til å ta to poeng der, forteller Sherin Obaidli.

ELDSTESØSTER: Obaidli-søstrene spilte mot hverandre da Sherin spilte i Sola, men ble gjenforent i Molde. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Storhamar ligger på førsteplass med 14 poeng på syv kamper, mens Molde ligger på fjerdeplass med 12 poeng på syv kamper. Og for å kunne ta poeng mot hverandre, er de klare for å ta i bruk hverandres triggerpunkter. For søstre kjenner hverandre best.

– Det vil jeg absolutt si, men jeg tror de vet hva de skal gjøre for at jeg skal bli irritert også, sier Anniken.

– Det gjør vi, bekrefter Sherin over lillesøsteren sin påstand. Jeg og Mona skal bruke det vi har for å få overtaket.

– Men jeg ser ikke for meg at vi skal stå og krangle på banen, men vi kan vel kanskje diskutere litt. Så lenge det blir håndballdiskusjon og ikke bikker over til søskendiskusjon. Det trenger vi ikke, forteller Anniken og legger til:

– Jeg gleder meg faktisk veldig til å spille mot Molde.