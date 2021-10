Fikk beskjed om at hun hadde for store bryster og for stor rumpe

Mary Cain (25) var en av USAs mest lovende mellomdistanseløpere da hun sluttet seg til Alberto Salazar Nike Oregon Project i 2013. Det ble starten på et fire år langt mareritt.

Nå saksøker Cain Salazar og Nike for 20 millioner dollar (170 millioner kroner).

– Jeg ble en del av Nike fordi jeg ønsket å bli den beste kvinnelige utøveren noensinne. I stedet ble jeg emosjonelt og fysisk mishandlet av et system skapt av Alberto og som Nike omfavnet, uttalte hun til New York Times i 2019.

DEN MØRKE TIDEN: Mary Cain var en del av Alberto Salazars Nike Oregon Project. Her er et bilde fra 2016. Foto: Charlie Neibergall

Salazar ble i slutten av september 2019 utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet. Salazar skal blant annet ha oppbevart og videresolgt testosteron. Han anket saken til Idrettens voldgiftsrett, men fikk ikke gjennomslag.

Salazar var trener for den nå nedlagt treningsgruppen Nike Oregon Project, der han blant annet var trener for flere av langdistanseløpingens største stjerner, blant dem briten Mo Farah og nederlandske Sifan Hassan.

Det var denne gruppen Cain håpet skulle gjøre henne til verdens beste utøver. Slik gikk det ikke.

I søksmålet beskriver Cain at treneren tvang henne til å veie seg foran andre.

– Salazar fortalte henne at hun var for tjukk og at brystene og rumpa var for stor, heter det i søksmålet.

TALENT: Mary Cain var spådd en lysende karriere. Hun slo gjennom for alvor i 2013. Foto: Eric Draper

Steve Magness, Salazars tidligere assistent, har tidligere fortalt om lignende opplevelser.

– På et tidspunkt fikk jeg beskjed om at jeg måtte få en kvinnelig utøver til å gå ned i vekt. Da jeg viste frem data på at hun allerede hadde veldig lite kroppsfett, fikk jeg følgende beskjed: «Jeg bryr meg ikke hva vitenskapen sier, jeg vet hva øynene mine ser. Hennes rumpe er for stor».

Cain forteller at Salazar overvåket hva hun spiste. Ungjenten var til tider så sulten at hun stjal mat fra lagvenninene.

Hennes advokat hevder Nike ikke gjorde noe som helst for å stoppe treneren. Sportsgiganten har foreløpig ikke kommentert søksmålet. Salazar har tidligere tilbakevist beskyldningene fra Cain.

– Jeg oppmuntret henne aldri til å opprettholde en usunn vekt, fortalte han «The Oregonian» in 2019.