– Et samfunn i sjokk og forferdelse

KONGSBERG (TV 2): Lokalsamfunnet i Kongsberg er sterkt preget etter at en mann (37) drepte fem personer og skadet to andre i et pil og bue-angrep onsdag kveld.

Sent onsdag kveld bekreftet politiet at fem personer mistet livet og to personer ble skadd etter at en dansk statsborger gikk til angrep på flere personer med blant annet en pil og bue.

De drepte er fire kvinner og én mann. Alle er i alderen 50-70 år.

Torsdag morgen våkner innbyggerne i Kongsberg i sorg.

– Det er et samfunn som er i sjokk og forferdelse over den tragiske hendelsen som vi hadde i går kveld. Det er ikke til å legge skjul på, sier ordfører Kari Anne Sand (Sp) til TV 2.

– Har ikke full oversikt

Ordføreren sier det fortsatt er en viss følelse av uvirkelig over at noe sånt kunne skje.

– Fra kommunens side prøver vi å følge opp de som er berørt. Vi har ikke full oversikt over identitet, men vi har fortsatt kriseteam og vi har berammet et pårørendemottak og en pårørendetelefon, sier Sand.

UNDERSØKESLER: Politiet holder vakt og foretar undersøkelser på åstedene i Kongsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kong Harald har på vegne av kongefamilien sendt et brev til ordføreren i Kongsberg, hvor han uttrykker sin medfølelse over det som har skjedd.

«Vi er forferdet over de tragiske hendelsene på Kongsberg i går kveld. Vi føler med de pårørende og skadde i sorgen og fortvilelsen. Og vi tenker på alle berørte i Kongsberg som har opplevd at deres trygge nærmiljø plutselig ble et farlig sted», står det i uttalelsen.

– Veldig takknemlig

Sand sier hun setter stor pris på oppmerksomheten fra kongen.

– Det er veldig hyggelig, og vi er veldig takknemlig. Dette skal vi formidle til innbyggerne, sier Sp-ordføreren.

BLOMSTER: Innbyggerne har begynt å legge ned blomster i Kongsberg. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

Samtidig som Kongsberg står midt oppe i sin verste krise på lang tid, får Norge ny regjering. Og Sand sin partileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt kontakt med ordføreren for å høre hvordan det går.

– Det var veldig godt å få snakket med han. Det satte jeg veldig stor pris på. Han ville høre hva som hadde skjedd, jeg fortalte om hva vi gjorde og hvordan vi opplevde det. Det var godt å få den samtalen, det må jeg si, sier Sand.

– Helt grusomt

TV 2 har også snakket med en av de nærmeste naboene til bopælen til den siktede.

Liv Oline Røst sier hun ikke kjenner mannen som bor der, men opplyser at politiet var på stedet i går kveld.

FORFERDET: Liv Oline Røst bor i nabolaget. Hun er sterkt preget av det som har skjedd. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

– Plutselig hørte jeg to helikoptere. Jeg tenkte bare: «Hva i alle dager er dette?» Når jeg så ut av vinduet var hele gata full av politibiler, sier Røst.

Hun er sterkt preget av det som har skejdd.

TENNER LYS: Flere har begynt å legge ned blomster og tenne lys på torget i Kongsberg. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er helt grusomt. Jeg har ikke ord. Jeg har vært i kontakt med de fleste av naboene. Nå får vi bare stå sammen og ta en dag av gangen, sier Røst.

På Torget i Kongsberg har folk begynt å legge ned blomster og tenne lys.

– Jeg føler med de som har mistet noen. Vi kom for å vise vår støtte, sier Synnøve Løhr og Inger Løver til TV 2.

De to kvinnene sier det er uvirkelig at noe sånt kan skje i Kongsberg.

PREGET: Kongsbergs innbyggere er sterkt preget etter de fem drapene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Den oppfatningen deler en ungdomsgjeng på tre, TV 2 møter på torget.

– Alle kjenner alle her. Det er det som er trist, at man mest sannsynlig vet hvem som har gått bort, sier Kirvild Sund Jensen.