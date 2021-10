Mann drepte kona med kobraslange

Indiske Sooraj Kumar ble i fjor arrestert for drapet på sin 25 år gamle kone, som ble funnet død i parets hjem i mai 2020.

Ifølge tiltalen la Kumar en sulteforet kobraslange i sengen på nattestid. Kona skal ha blitt bitt, og døde etter det giftige angrepet, skriver BBC.

Det var ikke første gang mannen forsøkte å ta livet av kona. Kun uker tidligere hadde hun blitt bitt for første gang, men kom seg etter det første angrepet.

Sooraj Kumar, iført rutete skjorte, avbildet 13. oktober 2021. Foto: AFP/NTB

Mandag denne uken ble Kumar funnet skyldig i drapet, og indisk politi mener han står bak begge slangebittene.

Påtalemyndigheten hevdet under rettssaken at utførelsen av drapet var et sjeldent tilfelle, og la ned en påstand om dødsstraff.

Tiltalte endte opp med en dobbel livstidsdom og må betale en erstatning på om lag 55.960 norske kroner.

Ifølge indiske Livelaw er dette første gang noen i India har blitt funnet skyldig i drap ved bruk av en slange.