Klokkeklart råd: Slik kan Elyounoussi nå helt til topps

Landslagsassistent Brede Hangeland mener Mohamed Elyounoussi (27) er en ydmyk fyr i klassisk norsk format. Nå håper han at sarpingen kan bli bedre på ett punkt.

Mohamed Elyounoussi stråler.

Denne høsten har 27-åringen blitt en nøkkelspiller på Norges landslag og en viktig spiller i Ralph Hasenhüttls Southampton.

Kontrasten er stor til hvordan det har vært for kantspilleren de siste sesongene.

– Lenge siden jeg har hatt så mye gåsehud

Etter to utlån til Celtic begynte det å haste for Moi å vise sine kvaliteter i Southampton-drakten, og på landslaget scoret han kun to mål i perioden fra 16. oktober 2018 til 4. september 2021.

Men etter å ha tatt sjansen han fikk i ligacupen ble han belønnet med spilletid i Premier League. På landslaget har han vist seg å være blant Ståle Solbakkens viktigste spillere, med tre mål på én måned.

– Jeg er utrolig imponert over Moi. Han har jobbet steinhardt i mange, mange sesonger, og endelig får han vist hvor god han er i Premier League. Han viser det også i kamp etter kamp på landslaget, sier landslagsassistent Brede Hangeland, før han kommer med et råd til Moi:

– Det eneste rådet å gi ham er at han må forstå hvor god han er, og bli enda litt rakere i ryggen og få kassen frem. For han er en spiller på internasjonalt nivå nå. Han er en særdeles viktig mann i gruppen vår, sier Hangeland.

ELLEVILLT: Ståle Solbakken spurtet ned langs sidelinjen for å feire med Mohamed Elyounoussi da han scoret sitt andre mål mot Montenegro. Foto: / BILDBYRÅN

– Han er en ydmyk fyr i klassisk norsk format

Elyounoussi har vist seg tilliten verdig i Southampton og mot Newcastle i slutten av august scoret han sitt første Premier League-mål. To runder senere spilte han hele kampen da Southampton sensasjonelt holdt regjerende ligamester Manchester City til 0-0.

For sarpingen har veien til startplass på Southampton vært lang og tøff.

– Det har vært noen jævlig tøffe år med mange kamper på tribunen, men jeg har jobbet så jævlig hardt for dette, og hatt de riktige folkene rundt meg hele tiden. Dette er til dem som har vært der i tykt og tynt, sa Elyounoussi til TV 2 etter å ha scoret mot Newcastle.

Da Norge vant 2-0 foran et fullsatt Ullevaal mandag var det Moi som var den store helten. 27-åringen scoret begge målene og sørget med det for at VM-drømmen til Norges landslag lever videre.

Hangeland håper Moi klarer å ta enda mer plass, enn det han allerede gjør.

– Han er en ydmyk fyr i klassisk norsk format. Det er fint, men han kan kanskje få kassen enda litt mer frem. Det kan være et utviklingsmål. Vi er superfornøyde med Moi, og vi er veldig glade på hans vegne som scoret to mål, sier den tidligere stopperbautaen.

