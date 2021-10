Mener klubben er kjøpt med blodpenger. Fansen vil kjøpe Erling Braut Haaland

20. januar 1996: Med spillere som David Ginola, Faustino Asprilla og Philippe Albert på laget hadde Newcastle skaffet seg et forsprang på tabellen på 12 poeng foran Manchester United.

Newcastle-fansen trykket opp t-skjorter med skriften «Champions 96». De solgte tusenvis. Sammen med klubben booket supporterne en buss og bestemte hvilke gater i byen den skulle kjøre parade i for å feire Premier League-tittelen ved sesongslutt. For Newcastles første ligatittel siden 1927 måtte jo feires.

Så kom den gedigne nedturen. Det startet med 3-4-tapet mot Liverpool i april i det mange mener er den beste Premier League-kampen i historien. To serierunder før slutt var forspranget borte, og daværende Newcastle-manager Kevin Keegan kom med sin berømte tirade mot Manchester United.

Kevin Keegans våte drøm kom ikke i oppfyllelse. Manchester United vant til slutt Premier League fire poeng foran Newcastle. Klubben med det mange mener er fotball-Englands mest lidenskapelige supportere drømmer fremdeles om den første Premier League-tittelen siden 1927.

Tør å drømme igjen

25 år etter Keegans ord har drømmen om den første tittelen på 94 år for alvor blusset opp igjen blant fansen. Forrige uke tok hundrevis til gatene og feiret. De jublet hemningsløst over at Mike Ashleys «vanstyre» av klubben er over. Og de jublet hemningsløst over at den tradisjonsrike engelske fotballklubben har fått nye eiere.

– Yesssssssss. We can dare to hope again, twitret Alan Shearer, klubblegenden og tidenes toppscorer i Premier League med sine 260 fulltreffere totalt, etter at Newcastle fikk nye eiere.

Store deler av fansen bryr seg ikke om at oppkjøpet er støttet av Saudi-Arabia. De bryr seg mest om at Newcastle får en av verdens rikeste eiere i ryggen. 80 prosent av klubbens eierskap vil bli overført til det statlige saudiarabiske investeringsfondet Public Investment Fund (PIF), i en avtale som først ble forsøkt gjennomført tilbake i mars 2020. Fondet har i skrivende stund 500 milliarder dollar på bok.

– Alle partene er fornøyde med å ha fullført denne prosessen som gir trygghet til Newcastle United og deres fans, skrev Premier League etter at den såkalte «takeoveren» ble godkjent.

Grove menneskerettighetsbrudd og drap på journalist

Public Investment Funds (PIF) øverste sjef er kronprins Mohammed bin Salman, sønnen til Saudia-Arabias konge. 36-åringen styrer også farens regjering og er kjent for å være svært omstridt.

Det er antatt at Bin Salman stod bak ordren om å drepe den regimekritiske reporteren Jamal Khashoggi i Tyrkia. En FN-rapport fra 2019 slo fast at «myndighetene i kongedømmet Saudi-Arabia er ansvarlige for drapet på Jamal Khashoggi».

KRITISK: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Saudi-Arabia styres etter svært strenge islamske lover. Landet beskrives som en av «de verste i klassen når det gjelder menneskerettighetsbrudd». Og regnes som et av verdens minst likestilte land.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, må nærmest trekke pusten når han skal ramse opp menneskerettighetsbruddene i Kongedømmet Saudi-Arabia.

– Saudiarabiske myndigheter er ansvarlige for en hel rekke menneskerettighetsbrudd. Mangelen på ytringsfrihet gjør at en lang rekke aktivister av forskjellige slag sitter fengslet med lange dommer. Mange av dem er dømt i en anti-terrordomstol, som på ingen måte gir de tiltalte en rettferdig rettergang. Flere hevder også at de har blitt torturert for å tvinge dem til å tilstå, begynner han.

– I 2020 var Saudi-Arabia det landet som henrettet femte flest i verden. Dette i et år der de bremset antallet henrettelser, sannsynligvis fordi de skulle være vertskap for G20 møtet i slutten av året. I år har vi sett at takten har tatt seg opp igjen. Halshugging er en av metodene som benyttes for henrettelser. De straffer også mennesker med offentlige pisking, forteller Egenæs, og stopper ikke der:

– Kvinner er sterkt undertrykket og avhengige av menn som en del av landets vergesystem. Det er få, om noen, viktige valg en kvinne kan gjøre uten at det godkjennes av far, ektemann, bror eller en annen mann som er satt til å kontrollere henne, fortsetter Amnesty-lederen, før han slår fast:

– Det er det hele tatt vanskelig å gi en uttømmende liste over menneskerettighetsbruddene, de kan også overgå ens fantasi. Det mener jeg det gjorde da saudiarabiske myndigheter sendte en gruppe agenter til Tyrkia, som drepte og sannsynligvis parterte journalisten Jamal Khashoggi.

Venn av USA og vestlige land

Likevel er Saudi-Arabia en god venn av USA og Vesten.

KRITISK: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er ganske kynisk, egentlig. Saudi-Arabia har i lange perioder vært en viktig alliert for USA. Landet har veldig mye olje og gass, så rent økonomisk kan det straffe seg å være alt for beinharde mot dem. Alt handler om penger, påpeker TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Det er nok derfor det er lettere for USA å være knallhard i kritikken mot land som Afghanistan og Irak, for de har ikke de samme økonomiske musklene som for eksempel Saudi-Arabia, som sitter på store deler av olje -og gass-forekomstene i verden, fortsetter hun.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, er inne på mye av det samme i sin vurdering om hvorfor vestlige land ikke legger større press på Saudi-Arabia for å bedre menneskerettighetene.

– Ettersom jeg ikke har direkte linje til et vestlig statsoverhode som kan fortelle meg grunnen, er jeg nødt til å spekulere. For det første er Saudi-Arabia en av hovedleverandøren av olje til verden. Fortsatt kan det få konsekvenser å tirre dem på seg dersom man er avhengig av olje eller oljeprisen. I tillegg ønsker særlig stormaktene en alliert i det urolige Midt-Østen, særlig hvis denne også er en regional stormakt, som Saudi-Arabia. I dette landskapet tror jeg man finner grunnen, påpeker Egenæs overfor TV 2.

Selv om det var jubel blant en del av Newcastles-supportere etter nyheten om PIF-kjøpet ble kjent, har meningene også vært delte.

HENRYKT: Emil Franchi Foto: Per Atle Karlsen / TV 2

Newcastle-supporter Emil Franchi, som driver supporter-podkasten True Faith, ønsker å påpeke at slik fotballen har utviklet seg de siste årene, så er det pengene som teller.

– Dessverre er vi kommet til et punkt der fotballen er full av penger. Newcastle-fansen må selvsagt være klar over problemene som kan komme med de nye eierne. Men samtidig er det jo slik at nær sagt alle de vestlige statene handler med Saudi-Arabia. Det er nok noen fans som ikke vil like dette, men jeg kan ikke unngå å være henrykt. Jeg kommer ikke til å gå utenfor stadion med et skilt «stopp dette nå!». Noen fans vil nok ikke like dette og snu ryggen til klubben, men i en undersøkelse i en nettavis her nylig svarte 97 prosent av fansen at de var for denne «takeoveren», sier Emil Franchi til TV 2.

BT-kommentator Morten Myksvoll er blant Newcastle-supporterne som nå snur ryggen til sitt kjære Newcastle.

– Jeg forstår at folk er glad for at Mike Ashley er ute, men jeg synes det er rart at fansen står med saudiarabiske flagg utenfor St. James Park, når de vet hvem de er, sier den tidligere Newcastle-supporteren, og fastlår:

– Det er en stor kobling mellom staten Saudi-Arabia og fondet som har kjøpt klubben, selv om Premier League ikke liker å fremstille det slik. Jeg kan ikke heie på en klubb som er bygget på blodpenger fra Saudi-Arabia. Jeg føler klubben er tatt fra meg som supporter, sier han til TV 2.

– Skjønner at fotballsupportere oppfatter det som dobbeltmoralsk

Finstad Berg skjønner at fotballfansen stiller spørsmålstegn ved at land som Afghanistan, Iran og Irak kan sanksjoneres, og trues med intervensjon for sine menneskerettighetsbrudd, mens Saudi-Arabia slipper unna den minste kritikk.

– Saudi-Arabia har hatt diplomatiske bånd til store vestlige land, og jeg skjønner derfor at fotballsupportere oppfatter det som dobbeltmoralsk når vestlige hamrer løs mot land som bryter menneskerettigheter, men fortsetter samarbeid med land som er like ille, sier Finstad Berg.

VÅPENSALG: Tidligere USA-president viser frem alle våpene USA har solgt til Saudi-Arabia til kronprins Mohammed bin Salman. Foto: Evan Vucci

– Så jeg kan jo forstå at de reagerer når de blir bedt om å holde en annen standard enn det myndighetene blir bedt om, fortsetter sportskommentatoren.

Hva de egentlige motivene myndighetene i Saudi-Arabia har for å kjøpe Newcastle, er kommentator Mina Finstad Berg faktisk litt usikker på.

– Det er aldri så lett å vite hva motivene egentlig her, starter sportskommentatoren, før hun fortsetter:

– Det er imidlertid et par vi vet. Saudi-Arabia vil endre på økonomien, for de er jo veldig avhengige av olje og gass. Da ser de at det er lurt for fremtiden å ha flere bein å stå på. De har en større strategi, og der ligger det investeringer i kultur og sport globalt, i tillegg til selv å arrangere store arrangementer og store konkurranser, poengterer hun.

Sportskommentatoren oppsummerer videre:

– For det andre er det et folkehelseperspektiv. I Saudi-Arabia har deler av landets befolkning slitt med overvekt og diabetes. Det er også en av grunnene til at de har startet med investeringer i sport, påpeker hun.

Amnesty-leder John Peder Egenæs er overbevist om hva som er hovedårsaken til at Newcastle-oppkjøpet ble godkjent.

– Jeg er redd svaret er så enkelt at Premier League lot Saudi-Arabia kjøpe Newcastle fordi pengene rår. Med enda en superrik klubb i ligaen kommer det sikkert enda flere attraktive spillere som igjen kan drive fjernsynsrettighetene enda høyere opp i himmelen.

– Et forenklet begrep

Mange beskriver PFIs oppkjøp av Newcastle som såkalt «sportsvaksing». I ordboken defineres sportsvasking slik:

«Sportsvasking er en betegnelse som brukes når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, i den hensikt å avlede oppmerksomheten fra forhold som den samme staten er under sterk kritikk for. Sportsvasking er en taktikk som særlig har blitt og blir benyttet av stater som begår eller tillater forbrytelser mot menneskeheten og/eller brudd mot menneskerettighetene».

Finstad Berg er ikke helt enig i at kjøpet av Newcastle kan defineres helt under betegnelsen «sportsvasking».

– Folk må skjønne at dette med sportsvasking er et forenklet begrep. Ja, det handler om at klubber kjøpes for å fokus vekk fra statlige menneskerettighetsbrudd. Men det er mye mer komplisert enn det, konstaterer Finstad Berg, og ramser opp:

– Det handler om å bygge et image for Saudi-Arabia, om at landet har flere bein å stå på. Det handler om «sportspower», eller myk makt. Hard makt er for eksempel militær makt, mens myk makt handler om å skaffe seg innflytelse i kraft av kultur, sport og økonomi. Ved å få innpass i Premier League, som kanskje er den største sportsmerkevaren i verden, så er dette en måte å oppnå seg såkalt myk makt på.

Egenæs minner imidlertid om at Saudi-Arabia allerede driver utstrakt virksomhet som faller under begrepet «sportsvasking».

– Saudiarabiske myndigheter er tungt engasjert i sportsvasking. Det vil si å bruke idrett til å forsøke å vaske bort inntrykket av dem som en brutal overgriper. Kjøpet av NUFC er bare det siste i en rekke slike tiltak, som blant annet å tiltrekke seg internasjonale fotballkamper og andre store arrangement. De ønsker at såkalte vanlig folk på gater og torg ikke skal tenke på Khashoggi, men på Newcastle. De ønsker de skal bidra til at investorer og statsledere skal anse dem som stuerene, i hvert fall stuerene nok til å investere i og samarbeide med, forteller Generalsekretæren i Amnesty Norge.

Tror ikke Newcastle blir et superlag umiddelbart

Qatar-eide PSG og Manchester City har som kjent tatt kvantesteg etter at styrtrike oljestater fra Midtøsten sikret seg eierskapet i klubbene gjennom henholdsvis Qatar Sports Investments (QSI) og Abu Dhabi-kontrollerte City Football Group.

Mens PSG og Manchester City har dominert i sine hjemlige ligaer de siste årene, og kommet langt i Champions League, tror Finstad Berg at Newcastle ikke umiddelbart vil oppleve den samme suksessen under sine nye eiere.

– De kan bli det. City ble jo det. PSG kom plutselig langt i Champions League, og var i finalen forrige sesong, men vant jo ikke ligaen forrige sesong. Så sånn sett er ikke penger alt, evaluerer hun.

Fortsatt er det usikkert hvor mye penger PFI vil sette av til å bruke på milliarder kroner. Allerede snakkes det om at Antonio Conte eller Zinedine Zidane er ønsket som nye trener på St. James Park. Nåværende manager Steve Bruce er inneforstått med at han er ferdig i klubben etter ankomsten til de nye eierne.

– En eventuell suksess for Newcastle kommer jo til å avhenge av hvordan FFP og de ordningene der kommer til å fungere fremover. Det har jo også vært litt diskusjoner rundt lønnstak i de største klubbene. Så det kommer an på hvor mye penger PFI faktisk vil bruke. De kommer ikke til å blåse hele fondet på Newcastle, det er i hvert fall sikkert, påpeker Finstad Berg.

Hun tror også det vil bli vanskelig for Newcastle å sikre seg de beste og største stjernene. Konkurransen fra klubber som nettopp PSG og Manchester City, og Manchester United, Liverpool, Chelsea, Juventus, Real Madrid og Bayern München er knallhard.

– Det er ikke slik at Newcastle nå kommer til å kjøpe Mbappé, Messi, Neymar og hele sulamitten. Det gjør de ikke. Det sies at Newcastle skal bygges opp gradvis til en toppklubb. De kommer ikke til å kjøpe 15 nye stjerner, slår Finstad Berg fast, før han legger til:

– Så det første jeg tror de kommer til å gjøre er oppgraderinger av akademiet og infastruktur. Så forsvinner Bruce, og jeg tipper de henter noen kvalitetsspillere i januar. Etter det vil de nok ruste enda mer opp til sommeren, men jeg tror på dem når de sier at de skal gjøre dette gradvis og fornuftig, mener hun.

Newcastle bekreftet forøvrig fredag at Steve Bruce leder laget mot Tottenham i den TV 2 Premium og TV 2 Play-sendte kampen som har avspark kl. 17.30. Hva som skjer etter det, er uvisst.

DRØMMESIGNERING: Erling Braut Haaland. Foto: Thilo Schmuelgen

– La oss få Haaland til Newcastle

Newcastle-supporter Emil Franchi, mannen bak supporter-podkasten True Faith, tror på de nye eierne når de sier at Newcastle skal bygges opp til en etablert tittelutfordrer gradvis.

– Jeg tror idéen deres er å i løpet av en tiårsperiode gradvis gjøre Newcastle til en tittelutfordrer. Dette er ikke noe de kan gjøre over natten. De har en stor jobb foran seg, og må ta det gradvis. Jeg tror de nye eierne har samme idé og gjøre det på samme måte som Manchester Citys eiere, sier han.

Supporteren er ikke i tvil om hva som ville være en drømmesignering for klubben.

– La oss få inn Erling Braut Haaland til Newcastle. Det vil bli noen interessante overganger i januar, og alle sier Haaland og Mbappé, men det er nok neppe særlig realistisk sånn umiddelbart, smiler Franchi.