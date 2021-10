Kongsberg-drapene: Dette vet vi om den siktede (37)

Saken oppdateres.

Politiet opplyser torsdag at det var fire kvinner og en mann i alderen 50-70 år som ble drept på Kongsberg onsdag.

– Ingen av de drepte er formelt identifisert enda, det vil ta litt tid. Men de pårørende er varslet med det forbeholdet, sa politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse torsdag.

Politimester Ole Bredrup Sæverud under pressekonferansen. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Ut i fra det politiet vet, ble trolig alle drept etter at politiet var i kontakt med gjerningspersonen den første gangen klokken 18.18.

Mannen som er siktet for drapene på Kongsberg, erkjenner forholdene i avhør.

Konvertert til islam

Den pågrepne mannen i Kongsberg er en konvertitt til islam, som har hatt kontakt med norsk helsevesen flere ganger.

– Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder at det har vært bekymring knyttet til radikalisering. Vi har ikke registrert meldinger på mannen i 2021, sier politimester Sæverud.

Politiet fikk den siste bekymringsmeldingen i 2020.

– Det har vært flere meldinger, men hvor mange og over hvor lang tid har jeg ikke oversikt over. Det er noen, men alle meldingene har vært fulgt opp, understreker Sæverud.

Politiet vil foreløpig ikke slå fast at de etterforsker hendelsen som terror.

– Det er kompliserte vurderinger knyttet til motiv, og det vil ta tid før dette er avklart. Men det har vært bekymring knyttet til radikalisering tidligere, og politiet har vært i kontakt med mannen tidligere, sier politimesteren.



Politiet på stedet hvor en pil var skutt inn i en vegg. Foto: Torstein Bøe/NTB

Mannen som er en kjenning av politiet i forbindelse med flere forhold, ble pågrepet på Kongsberg onsdag kveld.

Avfyrte varselskudd

Politiet fikk klokken 18.13 onsdag kveld flere meldinger om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue i Kongsberg.

Vitner så livløse personer, hørte intense hyl og skrik og så folk løpe for livet i gatene.

Politiet besluttet væpning og sendte kort tid senere ytterligere tre patruljer.

– Til sammen i hendelsesforløpet fram til pågripelsen har 22 patruljer vært i innsats. Ytterligere ressurser var på vei, men kom ikke frem før pågripelsen, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.

Politiet bekrefter torsdag at den siktede for drapene på Kongsberg brukte også andre våpen i tillegg til pil og bue.

Klokken 18.17 ble hendelsen betegnet som pågående livstruende vold.

Klokken 18.18 gjorde politiet en observasjon av gjerningsmannen. Sæverud sier politi til stede ble beskutt med piler og mistet kontakt med gjæringsmannen, som kom seg unna.

Klokken 18.47 ble mannen pågrepet. I forbindelse med pågripelsen ble det avfyrt varselskudd.

Det ble brukt flere våpen i drapene på Kongsberg onsdag kveld. Fem personer er bekreftet døde. I tillegg er to personer skadd. Foto: Frode Sunde/TV 2

Dansk statsborger

Den siktede er en 37 år gammel dansk statsborger, og har bodd i Kongsberg i flere år. Han er født i Norge og har norsk far.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttrykker medfølelse for ofrene og de pårørende.

Statsminister Mette Frederiksen:



“Det er med stor sorg, at jeg har modtaget nyheden om det forfærdelige angreb i Kongsberg. Mine tanker og dybeste medfølelse går til ofrene og deres pårørende.” — Statsministeriet (@Statsmin) October 14, 2021

– Det er med stor sorg at jeg har mottatt beskjeden om det forferdelige angrepet i Kongsberg. Mine tanker og dypeste medfølelse går til ofrene og deres pårørende, sier Frederiksen i en uttalelse gjengitt på Twitter -profilen til statsministerens kontor.

Hvis Norge har behov for bistand i etterforskning av Kongsberg-drapene, er Danmark klare for å bistå, opplyser justisminister Nick Hækkerup.

– Dansk politi er selvfølgelig tilgjengelig med alt som trengs. Dansk politi følger saken tett og er i dialog med norske myndigheter, sier Hækkerup i en skriftlig uttalelse.

Besøksforbud etter drapstrusler

I 2020 fikk han seks måneders besøksforbud, etter å ha kommet med drapstrusler mot familien. Han hadde ifølge avgjørelsen i Kongsberg og Eiker tingrett lagt igjen en Colt-revolver på en sofa før han gikk fra huset han oppsøkte. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et våpen.

Norsk bergverksmuseum. Foto: Kenneth Fossheim/TV 2

37-åringen ble dømt for tyveri og bruk av narkotika i 2012. Han brøt seg inn i Norsk bergverksmuseum ved å knuse flere vindusruter.

I dommen kom det frem at han også var tidligere dømt for lignende forhold, men at det var så lenge siden at det ikke fikk betydning for straffutmålingen.

Kongsberg kommune opplyser at de satte kriseledelse fra klokken 9, og at Kongsberg kirke er åpen for alle fra samme tidspunkt.

– Det som ingen trodde kunne skje, har skjedd. En grusom voldshendelse har rammet byen vår. Så langt kan vi konstatere at fem personer er bekreftet døde og ytterligere to er skadd, skriver Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand og rådmann Wenche Grinderud i en melding på kommunens nettsider.