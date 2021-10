Focus var i mange år en av Fords mest solgte biler her hjemme. Den var en av bestselgerne i den såkalte Golf-klassen, både i kombiutgave og som stasjonsvogn som etter hvert vokste seg inn i familiebilklassen.

Dagens utgave kom i 2018 og ble av Ford presentert som den mest avanserte bilen de noen gang hadde laget.

Nå er det klart for en midtlivsoppdatering av bilen. Her handler det blant annet om litt forsiktige designendringer, flere førerassistanseteknologier og nye tilkoblede tjenester. Ikke minst har Focus også fått Fords nyeste infotainmentsystem, SYNC 4. Mer om det snart.

Starter på 365.500 kroner

Nye Focus blir tilgjengelig i tre ulike varianter - Active X, ST-Line X og den mest eksklusive, Active Vignale. Prisene starter på 365.500 kroner, det må kunne sies å være gunstig.

Active X starter på 367.000 kroner, denne har 40 millimeter høyere bakkeklaring enn ST-Line og litt offroadpynt.

Active Vignale har utstyr som blant annet 18’’ aluminiumsfelger og premium Sensico seter. Denne koster fra 415 800 kroner.

Dette er småbil for de som vil snobbe oppover

Focus er en av de mest sporty bilene i klassen, det gjenspeiler seg også i kjøreegenskapene.

Maskinlæring

Med SYNC 4 får Focus nå skybasert navigasjon og en touchskjerm på 13,2 tommer. Teknologien gjør det mulig å trådløst oppdatere programvaren i systemet for å forbedre funksjonaliteten over tid.

Infotainmentsystemet bruker avanserte maskinlæringsalgoritmer som hele tiden lærer av sjåførens bruk, kommer med forslag og tilpasser seg bruken.

Fra skjermen kan man styre en rekke funksjoner, inkludert varme og ventilasjon som tidligere ble kontrollert via fysiske knapper. Systemet er trådløst kompatibelt med Apple CarPlay og Android Auto. Nye Ford Focus kommer også med et heldigitalt instrumentpanel.

Derfor kan Focus være et smart bruktkjøp

Innvendig har det skjedd ganske mye, ikke minst er Fords nye infotainmentsystem SYNC 4 på plass her.

Advarer om innbrudd

Med Ford Power-Up kan ny programvare i bilen installeres trådløst. Oppdateringene kan skje i bakgrunnen eller på forhåndsdefinerte tider. Dette er oppgraderinger som kan gjøre eieropplevelsen bedre, og redusere behovet for verkstedbesøk.

Ved å bruke FordPass-appen får man tilgang på en rekke tilkoblede tjenester via smarttelefonen, uavhengig av hvor man befinner seg. Man kan sjekke status på blant annet drivstoffnivå, låse opp og igjen bilen og fjernstarte den. Fords SecuriAlert system kan gi en ekstra trygghet da sensorer overvåker om noen forsøker å komme seg inn i bilen og sender varsler via appen på telefonen.

Nye Focus er blant annet tilgjengelig med et blindsonesystem som overvåker biler som kjører inn i sjåførens blindsoner, og som ved behov vil forsøke å styre bilen tilbake i filen for å unngå at et filskifte foretas når det er fare for et sammenstøt. Dette systemet er operativt fra 65 km/t.

Se så glad Roy er i Forden sin!

Stasjonsvogn-utgaven har et av klassens aller største bagasjerom, det svelger unna hele 608 liter.

Mer praktisk stasjonsvogn

En annen nyhet er at blindsonevarselet kan benyttes når man kjører med tilhenger. Tast inn lengde og bredde på hengeren i SYNC 4 systemet, og det vil automatisk ta høyde for dette når et annet kjøretøy kommer inn i blindsonen..

Nye LED-hovedlys er standard på alle Focus-variantene, og inkluderer nå integrerte tåkelys. LED-baklysene får mørkere glass og kommer i et nytt design.

Som før kommer Focus i femdørs kombivariant og som stasjonsvogn. Sistnevnte blir mer praktisk, blant annet med en ny våtsone, et lettrenset teppe og bagasjeromsinndeler.

Nye Ford Focus er ventet til Norge tidlig i 2022.

Mangler noe viktig

På motorfronten savner vi en viktig nyhet. Da denne Focus-generasjonen kom, ble det spekulert i at ladbar hybrid ville komme etter hvert.

Slik ser det ikke ut til å bli. Her er det mildhybrid bensin på 125 eller 155 hestekrefter som gjelder – i tillegg til en 1,5-liters dieselmotor med 120 hestekrefter og 8-trinns automatgir. Med denne motoriseringen er det nok grunn til å regne med at salget i Norge vil bli helt marginalt.

Nye Focus kommer for øvrig til landet tidlig neste år.

