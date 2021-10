Dette er Støres nye regjering

På denne historiske torsdagen presenterte Støre navnene i den nye regjeringen.

Her er de nye statsrådene:

Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (42), Ilseng (Sp)

Arbeids- sosial- og integreringsminister Hadia Tajik (38), Oslo (Ap)

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (45), Leinstrand (Sp)

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (55), Stokkvågen (Ap)

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (47), Ytre Enebakk (Sp)

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (57), Oslo (Ap)

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (54), Morvik (Sp)

Kommunal- og distriksminister Bjørn Aril Gram (49), Steinkjer (Sp)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), Fredrikstad (Ap)

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (46), Nesttun (Ap)

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (40), Hamar (Ap)

Næringsminister Jan Christian Vestre (35), Oslo (Ap)

Kunnskapsminister Tonje Brenna (33), Jessheim (Ap)

Justisminister Emilie Enger Mehl (28), Elverum (Sp)

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67), Dverberg (Sp)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (46), Stjørdal (Ap)

Landbruks- og matministerminister Sandra Konstance Nygård Borch (33), Tromsø (Sp)

Utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt (51), Jessheim (Ap)

– Mange spennende navn

TV2s kommentator, Aslak Eriksrud, mener vi må får en arbeidsklar regjering med mange spennende navn.

– Jeg er blant annet spent på hvordan Jan Christian Vestre vil fylle rollen som næringsminister. Det vil nok bli enn annen næringsminister enn det vi har sett tidligere, sier Eriksrud.

Jonas Gahr Støre trakk fram bakgrunnen til vår nye kunnskapsminister, Tonje Brenna, i talen sin.

– Som Støre nevnte overlevde Brenna terroraksjonen på Utøya. Hun er en stor stjerne i Arbeiderpartiet. Hun er en også en fargerik politiker, men også en politiker med lang erfaring og autoritet som jeg har store forventinger til framover. Og endelig får Arbeiderpartiet kunnskapsministeren igjen, noe de ikke har hatt på 20 år, sier Eriksrud.

Emilie Enger Mehl (28) blir tidenes yngste justisminister.

– Mehl er den store stjernen i Senterpartiet, som Vedum har store tanker om. Hun får jo en ilddåp med tragedien som nettopp skjedde på Kongsberg, sier Eriksrud.

Erna takket av

Allerede klokken 09.30 var Jonas Gahr Støre på plass på slottet og overleverte liste med sine statsråder til Hans Majestet Kongen.

Det var dagens første møte med kongen for den påtroppende statsministeren, men ikke det viktigste.

Jonas Gahr Støre ankom slottet torsdag morgen. Foto: Jan-Petter Dahl/ TV 2

Mens Støre leste opp navene er Erna Solberg (H) inne på slottet med sin regjering, for å få avskjed i statsråd.

– Tusen takk for at denne buketten har fått styre Norge i åtte år. Vi leverer et land i god form til neste regjering og ønsker dem lykke til, sa Solberg.

Mørkt bakteppe

I lys av hendelsene på Kongsberg lå et mørkt bakteppe over det som skulle bli en gledens dag for Støre. I et intervju med TV 2 torsdag morgen konstaterer han imidlertid at han ikke tenker på dette nå.

– Slik er livet. Jeg ble orientert av Monica Mæland om dette i går kveld. Fram til klokken 10 er det den sittende regjeringen som håndterer situasjonen, og vi er klare til å ta over helt sømløst etter klokken 10, sier Støre.

