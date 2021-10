– Det har vært et vondt halvt døgn

Torsdag morgen våknet Kongsberg og Norge til nyheten om at fem personer er drept og to skadd etter at en 37 år gammel mann angrep en rekke personer med pil og bue.

Mannen brukte også andre våpen.

Samtidig som angrepet i Kongsberg ryster landet, gjør Jonas Gahr Støre seg klar til å bli Norges neste statsminister.

– Grusomme handlinger

Støre selv innrømmer at det setter sitt preg på dagen.

– Det har vært en vondt halvt døgn, etter grusomme handlinger i Kongsberg. Mine tanker går til de pårørende og de som er rammet. Vi er forberedt på å følge opp denne saken når vi tar over, og vi har hatt god kontakt med avtroppende justisminister, sier Ap-lederen til TV 2 på vei til Stortinget.

Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er preget etter onsdagens alvorlige angrep i Kongsberg.

– Det setter et annet preg på dagen enn jeg hadde tenkt. Vi blir minnet på hvor sårbart samfunnet er, sier Vedum til TV 2.

– Veldig krevende

Ordføreren i Kongsberg Kari Anne Sand kommer fra Senterpartiet. Vedum har enda ikke vært i kontakt med sin partifelle, men sier det er naturlig å ringe henne senere.

– Egentlig ikke for å gi noen råd, men bare for å spørre hvordan hun har det. Å være ordfører i en så tøff situasjon er veldig krevende, sier Vedum.

Sp-lederen trekker frem hvor viktig lokalsamfunnet blir en slik situasjon.

– Det fine i norske lokalsamfunn er at man har en utrolig evne til å samle seg og hjelpe hverandre. Men jeg tror alle kjenner på den sorgen og tenker på familiene som er berørt etter det ufattelig høye antallet som er drept.