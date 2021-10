Hongqi E-HS9 heter den og er helt ny på norsk jord. Den skiller seg markant fra det meste av andre biler som ruller på veiene våre.

Ja, denne bilen har et utseende som man mildt sagt legger merke til. Vi snakker diger SUV som ikke minner så rent lite om Rolls-Royce.

E-HS9 starter på 620.000 kroner, mens topputgaven kommer på 779.000 kroner. Det er også denne importøren har registrert mest interesse rundt.

Bak satsningen står en av Norges største bilimportører. Motor Gruppen har fra før merker som Mitsubishi, Renault, Dacia og Xpeng. Sistnevnte er et annet relativt nytt og elektrisk bilmerke fra Kina.

Nå starter de altså opp med Hongqi. I dag er det lansering for norske motorjournalister i Drammen. En av dem som er invitert dit, er vår egen bilekspert Benny Christensen.

Broom-Benny er en av dem som er invitert til første prøvekjøring av Hongqi E-HS9 i dag.

To batteripakker

– Dette er en spennende, morsom og annerledes bil, sier Broom-Benny på telefon.

– I dag starter vi med pressemøte hvor importøren vil fortelle oss mye om bilen. Det er også satt av en times tid til prøvekjøring av nykommeren. Altså bare en kort tur nå, men forhåpentligvis er det nok til å danne seg et førsteinntrykk. En skikkelig test over flere dager får vi først senere, forklarer Benny.

E-HS9 kommer med to ulike batteripakker. På utstyrsnivåene Premium og Exclusive er den på 99 kWt, mens den på innstegsmodellen Comfort er på 85 kWt. Rekkevidden skal være 450 kilometer for utstyrsnivåene Premium og, og 400 kilometer for innstegsmodellen Comfort. Begge disse tallene etter WLTP-målemetoden.

Fronten på Hongqi E-HS9 er et ordentlig blikkfang og gjør at den skiller seg ut fra det meste annet i trafikken.

Tilhengervekt og taklast

Alle utgavene har firehjulsdrift. Bilene kan trekke tilhenger på 1.500 kilo og ha 75 kilo på taket.

– Akkurat det bør være perfekt for norske kjøpere, selv om både Tesla Model X og Audi e-tron kan trekke mer med henholdsvis 2.250- og 1.800 kilo, sier Benny.

Hurtiglading er mulig med opptil 120 kW. Status for ladingen vises for øvrig i dioder oppover C-stolpen. Med den høyeste effekten klarer e-HS9 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Toppfarten er begrenset til 200 km/t.

Bilen er ikke bare stor, den er også luksuriøs. Du får den som 6- eller 7-seter.

Stor og romslig

– Med sine 5,20 meter lengde og en bredde på over 2 meter er dette en av de største nybilene på markedet. Det gjør godt for plassen om bord.

Bilen leveres som seks- eller sjuseter Den bakre seterraden er slik vi ofte er vant til, litt enkel. Men plassen er raus innvendig. Det er absolutt ikke noen straff å bli plassert i baksetet her, mener Benny.

Hongqi betyr «rødt flagg», for de som måtte lure, og er et kjent kinesisk kommunist-symbol. Hongqi er eid av industrigiganten FAW, som igjen er eid av den kinesiske staten. Opprinnelig laget Hongqi kun biler for høytstående offentlig personer. Så eksklusive kjøretøyer har de erfaring med.

Det er bare å venne seg til dette navnet: Hongqi skal være representert mange steder i Norge.

– Uvanlig stor interesse

Det mest iøynefallende er utseendet. Bilen ser massiv ut og minner ikke så rent lite om en Rolls-Royce, særlig i fronten. Det har en forklaring.

– Mannen bak designet heter Giles Taylor og har en fortid nettopp i Rolls-Royce. Det siste Taylor leverte før han forlot Rolls, var deres første SUV, Cullinan. Det virker jo som E-HS9 er ikke så rent lite «inspirert» av den jobben, mener Benny.

– Dette er definitivt et spennende nyhet og jeg tror de kommer til å selge en god eksemplarer her hjemme. Importøren melder også om uvanlig stor interesse for, sier Benny.

Hongqi starter med diger, elektrisk SUV i Norge. De første kundene får bilene sine før jul.

Norge er først i Europa

– Hva vet vi om leveringer her?

– De første kundebilene skal komme før jul og importøren forteller at de skal få god tilgang på biler. Norge er det første markedet for Hongqi i Europa, det gjør naturligvis at vi er litt i en særstilling her.

– Men også Hongqi kan bli rammet av mulig moms på elbiler?

– Det er riktig. Dette vil slå ut på kjøpesummer som overstiger 600.000 kroner. Når toppmodellen koster fra 780.000 kroner, blir det da endel kroner ekstra i moms. Akkurat nå er det stor usikkerhet om dette vil komme allerede fra nyttår, eller om det skyves noe frem i tid. Jeg vil tro mange av dem som er interessert i E-HS9 er over middels opptatt av akkurat det, avslutter Benny.

Han kommer tilbake med en sak på kjøreinntrykk og mer informasjon fra pressevisningen her på Broom om kun kort tid.

