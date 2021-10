Her er 10 familie-elbiler som ikke blir dyrere

Det er ikke vedtatt ennå, men mye tyder på at det blir innført moms på de dyreste elbilene. Konkret da 25 prosent moms av beløp som overstiger 600.000 kroner.

Dette vil øke prisen på de største og mest eksklusive elbilene på markedet. Blant disse er Mercedes EQC/EQS, Audi e-tron, BMW iX, Porsche Taycan og Model S/Model X fra Tesla.

Samtidig vil en rekke av de mer folkelige, elektriske SUV-ene unngå moms. Her har det kommet mange modeller inn på markedet den siste tiden. Det gjør at det fortsatt vil være mye å velge mellom av biler som ikke får moms.

BYD er helt på grensen

En av dem er det som er Norges mest solgte bil akkurat nå, nemlig Tesla Model Y. Denne starter på 534.900 kroner, det er utgaven som heter Long Range AWD.

Også Performance-utgaven av Model Y sniker seg under den nye momsgrensen, denne kommer på 589.900 kroner.

Nylig lanserte BYD Tang er enda nærmere det som blir en magisk elbilgrense. 599.000 kroner er startprisen på den kinesiske SUV-en, da er også en omfattende utstyrspakke på plass. Det siste er viktig, her er mye av det du må betale ekstra for oss andre merker, standard.

Interessen for BYD Tang er svært høy i Norge. Slik den er priset nå, sniker den seg akkurat under momsgrensen.

Volvo går klar

Derfra er det et godt stykke ned til bestselgeren Ford Mustang Mach-E. Den har startpris på gunstige 411.200 kroner. De fleste kundene bruker imidlertid en god del mer penger på sin elektriske Mustang. Long Range AWD koster fra 544.000 kroner.

Ford har også lansert en GT-utgave av bilen og den plasserer seg over 600-grensen. Her er startprisen 635.000 kroner, mens Launch Edition av GT koster 658.000 kroner.

En annen familie-SUV som går klar av moms, er Volvo XC40 Recharge. Plus-utgaven av denne starter på 525.000 kroner, mens Pro-versjonen koster fra 550.000 kroner.

XC40 er Volvos første elbil, den selger svært bra i det norske markedet.

Fire tvillinger

Heller ikke tvilling-modellene VW ID. 4 og Skoda Enyaq blir berørt. Bestselgeren av ID.4 er GTX med firehjulstrekk, den starter på 446.400 kroner. Selv med gode doser utstyr på toppen, kommer du ikke veldig mye over en halv million kroner for denne. Toppmodellen av Skoda Enyaq, iv80X, starter på sin side på 475.000 kroner.

Tvillinger er også Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6. De er i samme situasjon som de to fra Volkswagen-konsernet. EV6 starter på 411.900 kroner, toppmodellen GT AWD smyger seg imidlertid opp mot momsgrensen, med en startpris på 591.900 kroner.

Ioniq 5 har på sin side startpris på 449.000 kroner. Toppmodellen Long Range AWD koster fra 494.000 kroner.

Hyundai Ioniq 5 stiller med svært særpreget design – og prislapp et godt stykke under 600.000 kroner,.

To lillebrødre

Audi Q4 e-tron er lillebroren til storselgeren e-tron 50/55. Her er både størrelse og pris flere hakk ned. Du får Q4 e-tron fra 389.100 kroner.

Toppmodellen Q4 e-tron 50 Sportback quattro plus starter på 570.600.

Mercedes EQA er på sin side lillebroren til EQC. Her er startprisen 408.000 kroner, mens du får toppmodellen 350 4Matic AMG Edition til 574.100 kroner.

Mercedes EQA gir deg mye premium-elbil for pengene, her er også toppmodellen under momsgrensen.

e-tron 50 – såvidt

Det var ti av de mest aktuelle modellene under 600.000 kroner. Men vi kan også ta med Audi e-tron 50, som det faktisk i teorien er mulig å få under denne grensen.

Da snakker vi en typisk innstegsmodell, nemlig e-tron 50 Advanced med rekkevidde på 314 kilometer. Denne har startpris på 588.420 kroner.

Men her er det nok knapt mulig å få «ferdig» bil til under 600.000 kroner.

PS: Det hører med til saken at det ikke er sikkert moms på dyrere elbiler kommer allerede fra nyttår. Fra bransjens side blir det anført at dette blir altfor uforutsigbart, for importører, forhandlere og kunder. Kanskje blir innføringen skjøvet fremover i tid, slik at de dyrere elbilene for eksempel blir «fredet» til 2023.

