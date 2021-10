Dette skal til for å oppfylle Formel 1-drømmen: – Han bør være i toppen

Dennis Hauger har begynt å lande etter den fenomenale sesongen i Formel 3-sirkuset.

Han var gjest på God Morgen Norge torsdag, og fortalte om hvordan det føltes da han sikret sammenlagtseieren for noen uker siden i russiske Sotsji.

– Det var en ubeskrivelig følelse. Jeg har jobbet hardt for det hele veien, med lange dager med mye jobbing i utlandet. Det var stort å komme i "pit lane" og feire med teamet. En veldig emosjonell følelse, med gråting og klapping fra alle, sier Hauger.

Som kjent blir det et steg opp til Formel 2 for Hauger neste år. Han har ikke signert for et lag enda, men ser ut til å fortsette i Red Bull-systemet.

Denne sesongen har Hauger kjørt for Prema Racing, som er en del av Red Bull. Det gjenstår bare finansielle detaljer før neste års arbeidsgiver er spikret.

– Nå skal jeg på test i Abu Dhabi i desember for Prema. Det ser lyst ut, men ingenting er signert enda, sier 18-åringen.

– Han har dominert

Ambisjonene er krystallklare for den nybakte mesteren.

– Det var godt å sikre mesterskapet, men nå skal jeg gå opp stigen og fortsette reisen mot Formel 1, sier han.

– Ikke bare har han vunnet, men dominert. Det går mange år mellom hver gang noen dominerer på en sånn måte. Det han har gjort i år blir lagt merke til i Formel 1-sirkuset, sier Viasat-kommentator og motorsportsekspert Atle Guldbrandsen i God morgen Norge.

Han henvender seg til til Hauger og forteller hvorfor han kan bli en del av det gjeve selskap.

– Ikke bare er du god, men du er sjelden dårlig. Du er god på regn, som kjennetegner de beste førerne. Jeg mener du har det som skal til, og tror du blir Norges første Formel 1-fører, sier Guldbrandsen til Hauger.

Flere har tatt steget

Ser man på historikken, trenger ikke det å være helt umulig.

I 2019 ble det gjennomført en omstrukturering som førte til etableringen av det som offisielt kalles "Fia Formula 3 Championship", best kjent som Formel 3. I fjor vant Oscar Piastri, mens i 2019 var det Robert Shwartzman som gikk til topps.

Begge kjørte for Prema-laget til Hauger, og har tatt steget opp på samme lag i Formel 2. Piastri ser ut til å vinne Formel 2 sammenlagt, mens Shwartzman er også i toppen. Som i Formel 3 kan ikke sammenlagtvinneren fortsette på nivået. Dermed må Piastri ut av laget om ledelsen står seg.

Det er dette laget Hauger etter alt å dømme skal inn i. Guldbrandsen tror én av dem må ut for å gi plass til Hauger.

Europamesterskapet i Formel 3 og GP3 var forløperen til dagens Formel 3. Fem av de seks siste vinnerne kjører i dag Formel 1, med unntak av EM-mester fra 2018, Antoine Hubert, som tragisk døde i en ulykke.

Esteban Ocon, Lance Stroll, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russel, og Mick Shumacher har alle tatt den reisen som Dennis Hauger nå ønsker å følge.

– Det å vinne Formel 3 er et ganske eksklusivt selskap der de fleste har kommet med i Formel 1. Det taler for Dennis sine sjanser, sier Guldbrandsen.

– Bør være helt i toppen

Blir det Formel 2-kjøring på Hauger fra neste sesong av, bør han hevde seg raskt.

– Han bør være i toppen og bli blant de tre-fem beste allerede neste år. Da kan han ligge godt an til å få sjansen. Men noen viser de er i toppen med en gang, mens andre trenger et læreår.

Guldbrandsen tviler på at det bare blir én sesong i Formel 2.

– Vi må nok forberede oss på to år der. Det er det mest sannsynlige. Og da bør han være helt, helt i toppen, sier han.

Red Bull-konsernet, som Hauger er en del av gjennom Prema-laget, kommer ikke til å gi ham god tid på å hevde seg i Formel 2-toppen.

– Red Bull pusher på, og er ikke særlig tålmodige med sjåførene. Det er ikke realistisk å være der lenge, sier Guldbrandsen.

Mindre attraktiv

Formel 1-eksperten trekker frem et interessant poeng. Mye tyder på at Dennis Hauger må i større grad levere for å blande seg inn blant de 20 sjåførene som får kjøre i motorsportens Champions League.

For penger og markedsverdi har mye å si. I tillegg har ikke Hauger private investorer i ryggen.

– Dennis må være bedre enn de andre. Hvis han ikke utmerker seg, så er det markedsmessig mer interessant med sjåfører fra USA eller Kina.

Hvis han leverer i Formel 2 er det mest realistisk at han kjører Formel 1 i 2024. Det er mitt tips. Uansett blir han garantert en profesjonell racerfører, og ender opp i Indycar eller Le Mans, spår han.

Startet som ettåring

TV 2 besøkte Dennis Hauger på hjemlige trakter i Aurskog, og der fortalte han hvor viktig det var at skolen tilrettelagte for å satse på motorsport.

– De var helt avgjørende. Jeg hadde jo over 200 reisedøgn i året, og var derfor ikke så mye på skolen. Lærerne var derfor viktige for meg, for at jeg skulle få fullført alt jeg skulle. Det var ikke alltid like lett, sa han.

Han gir også mye av æren til sin far, Tom Erik Hauger. Han er stort sett med på alle reiser og er en viktig støttespiller.

– Ekstremt viktig å ha med som støtte. Det er en lidenskap jeg og faren min har hatt hele tiden. Jeg er jo med voksne hele tiden, så det er deilig å ha noen å snakke norsk og slappe av sammen med, sier Hauger til God morgen Norge.

Dennis var knapt født da han ble introdusert for biler.

– Det har vært en del av livet hele veien. Jeg så på "fatter`n" kjøre da jeg var ett år, og fikk min første "fyring" da jeg var to år. Deretter fikk jeg crosser da jeg var fire, og begynte med carting da jeg var fem. I tillegg fikk jeg min første bil da jeg var åtte. Veien har gått bra så langt, sier Hauger.