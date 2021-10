Mann (37) siktet for drapene i Kongsberg

KONGSBERG (TV 2): Politiet opplyser at det er en 37 år gammel mann som er pågrepet og siktet etter at fem personer ble drept og to skadd i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

Onsdag kveld ble fem personer drept og to skadd i en alvorlig hendelse i Kongsberg sentrum. En mann er pågrepet, og siktet i saken.

Politiet opplyser natt til torsdag at de går ut med mer informasjon om siktede, fordi det verserer mange rykter i sosiale medier om mulige gjerningspersoner.

– Mannen er dansk statsborger, men bosatt på Kongsberg. Han ble fraktet til arresten i Drammen onsdag kveld, opplyser politiet.

Det var klokken 18.13 at politiet fikk flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum at en person beveget seg rundt med et våpen, som skal ha vært en pil og bue.

Tiden fra politiet fikk meldingen og kom til stede og til han ble pågrepet var uoversiktlig, opplyser politiet. Mannen ble pågrepet klokken 18.47, det tok altså noe tid fra første patrulje var på stedet til han ble pågrepet.

- Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet vil vi komme tilbake til når vi har bedre oversikt over det som skjedde. Det sier seg selv at dette er en svært alvorlig og omfattende situasjon, og den preger naturlig nok Kongsberg og de som bor her, sier politiinspektør Øyvind Aas i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet opplyser at siktede har fått advokat Fredrik Neumann som forsvarer.

TV 2 møtte Neumann da han var på vei inn på politihuset i Drammen sent torsdag, men forsvareren ønsket da ikke å kommentere saken.