Slik ivaretas ofrene og de pårørende

Kongsberg-samfunnet er sterkt preget etter at etter at minst fem personer ble drept og to skadet i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

– Dette er en grusom hendelse, det er jo ikke noe annet å si. Nå må prøve ivareta innbyggerne så best vi kan, sier ordfører Kari Anne Sand (Sp) til TV 2.

Gyldenløve hotell blir nå brukt som senter for pårørende og andre som er berørt av hendelsen. Her møter de kommunens kriseteam, politiets pårørendekontakt, øvrig helsepersonell og har også mulighet til å snakke med prester.

PÅRØRENDESENTER: Pårørende og andre som er berørt av hendelsen møter kriseteam på Gyldenløve hotell i Kongsberg sentrum. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi tar i mot de som ønsker å prate og de som har opplevd ting som de ikke burde opplevd, er pårørende eller tett på de tragiske hendelsene, sier ordføreren.

Hun har ikke oversikt over hvor mange som befinner seg på hotellet nå.

– Vi prøver å skjerme dem litt, så de kan gå på egne rom, sier hun.

Lokalsamfunnet stiller opp

Sand beskriver lokalsamfunnet på Kongsberg som et helt vanlig lokalsamfunn med helt vanlige mennesker.

– Jeg er helt sikker på at dette går veldig dypt inn på folk, fordi de fleste tenkte nok at det ikke kunne skje her.

– Hvordan er det for deg som ordfører å oppleve at Kongsberg går igjennom noe sånt?

– Det er jo helt ufattelig, men nå har vi havnet i denne veldig tragiske situasjonen, så da må vi bare løse det og det blir jo nå etter hvert som vi får mer kunnskap om de som er skadet og omkommet, så må vi prøve å bistå de som er pårørende og omgivelsene på best mulig måte med den hjelpen og bistanden de trenger, sier Sand.

Hun har troen på at lokalsamfunnet vil gjøre det de kan for å hjelpe til.

– Så tenker jeg jo at Kongsberg-samfunnet som sådan stiller opp på alle mulige måter og vi har på en måte et godt system for å fange opp, men det er klart, det bringer ikke liv tilbake, det gjør det ikke, sier hun.

Angrep inne på Coop-butikk

Det var klokken 18.13 onsdag kveld politiet fikk den første meldingen om hendelsen. Mannen som nå er pågrepet beveget seg over store områder i Kongsberg sentrum, blant annet i en Coop Extra-butikk.

INGEN ANSATTE SKADET: Coop sier at ingen ansatte er fysisk skadet etter hendelsen inne i butikken. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse i vår butikk. Vi kan også bekrefte at ingen av våre ansatte er fysisk skadet. Det vi er opptatt av nå er å følge opp de ansatte på best mulig måte, sier Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver, Coop Norge.

Blant de skadde i hendelsen var en politimann som befant seg inne i butikken.

– Det er en tragisk hendelse og veldig trist det som har skjedd, sier Alisøy.