Norsk konvertitt pågrepet for drapene i Kongsberg

Onsdag kveld er fem mennesker drept og to skadd i en dramatisk hendelse i Kongsberg.

En mann er pågrepet.

– Vi har ingen mistanke om at noen andre var involvert, og mener per nå at mannen var alene om hendelsen, sier Øyvind Aas, leder for driftsenheten i politiet i Kongsberg.

Kilder: Etnisk norsk konvertitt

Flere uavhengige kilder opplyser til TV 2 at den siktede mannen er en etnisk norsk konvertitt til islam.

Han har flere ganger vært i kontakt med norsk helsevesen.

En av politiets viktigste oppgaver blir derfor å avklare motivet for angrepene i Kongsberg, og mannens eventuelle helsetilstand.

Ikke avhørt

Sent onsdag kveld er mannen fremdeles ikke avhørt.

– Motivet er foreløpig ikke avdekket. Det vil være naturlig å undersøke om det er snakk om en terrorhendelse, sier Aas.

Politiet vet ikke når de vil være i stand til å avhøre den pågrepne mannen.

– Det vil jo selvfølgelig bli svært viktig å få høre hans forklaring, og hvorfor han har begått disse handlingene, sier Aas.

Mannen ble pågrepet klokken 18.47 onsdag kveld. Han ble da sendt til arresten ved politistasjonen i Drammen.

I forkant av pågripelsen var det først en konfontasjon med politiet, før mannen kom seg vekk fra stedet.

Da politiet noe senere fant mannen igjen, ble det avfyrt varselskudd fra politiets side, før mannen ble pågrepet.

I etterkant av pågripelsen har det blitt gjort omfattende politiundersøkelser i Kongsberg sentrum. Politiet har også vært på en adresse i Kongsberg og gjort undersøkelser i forbindelse med saken.