TV 2-serie vant prestisjetung pris i Cannes

Under prisutdelingen i forbindelse med Cannes International Series Festival, Canneseries 2021, onsdag kveld, ble det klart at den norske dramaserien «Etter lørdag» vant i kategorien beste kortformat-serie.

Til sammen håvet Norge inn tre priser denne kvelden, da NRKs serie «Jordbrukerne» mottok prisen for beste skuespiller-ensemble, samt prisen fra ungdomsjuryen: «High School Prize», melder NTB.

Se traileren her:

Overgrep og samtykke

Da serien ble plukket ut til å vises under festivalen tidligere i høst, var serieskaper og regissør Liv Mari Ulla Mortensen i ekstase.

– Jeg er veldig stolt av at «Etter lørdag» har blitt valgt ut til denne festivalen. Det er helt fantastisk! Vi har hele veien hatt store ambisjoner, men har også hatt et beskjedent budsjett, filmet under en pandemi og jobbet med en komplisert tematikk. Det vil bli utrolig stort å få vise min debutserie i Cannes, sa Mortensen.

Serien tar for seg tematikken rundt seksuelt samtykke og seksuelle overgrep.

I forbindelse med seriens premiere i juni forklarte hovedrolleinnehaver, Darin Hagi (21), at «Etter lørdag» portretterer de overgrepene man sjeldent hører om.

– Det vi håper på med denne serien er at den setter fokus på hva voldtekt og overgrep faktisk er. Vi vil vise de overgrepene som sjeldent blir portrettert og snakket om, for at folk skal få et litt tydeligere bilde og større forståelse for hva overgrep er, forklarte Hagi i forbindelse med seriens premiere på TV 2 Play i juni.

«Klara» er rådvill

Dramaserien handler om «Klara» (22) som er full og ute av seg når hun krasjlander i det gamle kollektivet sitt en sen lørdagsnatt.

Uten at hun helt klarer å ta det innover seg, er hun blitt utsatt for et overgrep hjemme i leiligheten sin etter en date. Til vennene Mohammed og Lotte sier hun ingenting.

Klara skammer seg, føler skyld, og lurer på om hun kunne gjort noe annerledes. Hvordan skal hun greie å riste av seg det som skjedde, når kroppen stritter imot og vennene i kollektivet begynner å bli bekymret?

Bør hun ta en del av ansvaret for det som skjedde? Hun flørtet jo, og initierte situasjonen som senere ledet til overgrepet. Eller, var det egentlig et overgrep?

Serien er produsert av Maipo Film, og Lotte Sandbu og Synnøve Hørsdal er produsenter.

De tolv episodene av «Etter lørdag» kan du se på TV 2 Play.