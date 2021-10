Erna Solberg: – Meldingene er grufulle

Flere personer er skadd og flere er drept, etter en svært alvorlig hendelse i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

Både PST og justisdepartementet er varslet om saken. Det er innført midlertidig bevæpning av politiet i hele landet etter hendelsen.

Onsdag kveld møtte statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) pressen for å kommentere saken.

– Meldingene som kommer om hendelsen i Kongsberg er grufulle. Det er svært rystende at noe slikt skjer, sier Erna Solberg.

Hun understreker at hennes tanker går til de rammede og deres pårørende.

– Uvanlig i Norge

Justis- og beredskapsminister understreker at vi foreløpig vet lite om bakgrunnen for hendelsen.

– Politidirektoratet har likevel besluttet midlertidig bevæpning av politiet i hele landet, sier hun.

Begge understreker at det er for tidlig å si noe om hvorvidt dette er terror eller om det er et annet motiv for hendelsen.

– Nå skal politiet etterforske, og så er hovedfokus nå at de pårørende og rammede blir godt fulgt opp, sier Mæland.

– Det er ikke ofte vi har hendelser med så mange involverte i Norge, og når det først skjer er det naturlig at man undersøker forskjellige motiver for det, sier Solberg.

Ny regjering

– Vil dette påvirke regjeringsskiftet i morgen?

– Det er ingenting som tilsier det. Vi har et godt system for å håndtere denne typen hendelser, og ny justisminister vil naturlig måtte sette seg raskt inn i denne saken, sier Solberg.

Mæland opplyser at Jonas Gahr Støre er orientert om saken, og at han har ansvar for å orientere andre relevante personer om saken.

– Er ny justisminister orientert?

– Det vil jo kunne være en naturlig person for Gahr Støre å orientere, sier Mæland.

– Grusomt og brutalt

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier dette i en uttalelse onsdag kveld:

— Det vi har fått høre fra Kongsberg i kveld, vitner om at en grusom og brutal handling er begått. Vi vet fortsatt lite om hva som er skjedd, og hva som ligger bak, men vi vet at flere uskyldige mennesker er drept, og at flere skadet. Jeg er i kveld blitt orientert av justisminister Monica Mæland om det som har skjedd, sier han.

Også han understreker sin medfølelse ovenfor de rammede.

– Mine tanker og dypeste medfølelse går nå til de berørte, deres familier, og til politi, helsepersonell og hjelpemannskap som nå jobber for fullt for å skaffe oversikt og bistå de som trenger hjelp og oppfølging, sier Støre.

Også Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer med en uttalelse, sent onsdag kveld.

– Forferdelig angrep i Norge i kveld med flere døde og skadde. Mine tanker går til ofrene og deres pårørende, skriver Löfven på Twitter.