– Vi hørte rop og skrik rett utenfor. Det er helt uvirkelig

Ida Skinnes (18) var på vei ut på en kveldstur, da samboeren hennes ropte at hun burde holde seg inne.

– Da hørte jeg hyl og skrik utenfor, folk som løp og deretter mye blålys, sier Skinnes til TV 2.

Hun og samboeren Armantas Dragunas (20) klikket seg inn på nyhetssider for å lese om hva som hadde skjedd.

Da fikk de bakoversveis.

– Vi er helt satt ut

Området de bor i, Hyttegata på Vestsiden i Kongsberg, betegner de som veldig stille og rolig.

– Vi skjønte at det hadde skjedd noe alvorlig, men vi hadde aldri drømt om at det kunne være flere som var drept. Vi er helt satt ut og sjokkert over at noe slik kunne skje her, sier Skinnes.

Helt siden 18.30-tiden onsdag har det krydd av bevæpnet politi og ambulansepersonell i gatene utenfor leiligheten deres.

Området er helt avsperret og flere helikopter har sirklet over Kongsberg i hele kveld.

– Hele bygningen vi bor i rister av all helikopteraktiviteten over oss. Dette er skikkelig ekkelt, sier Skinnes.

Politiet har også gått fra dør til dør i området.

– Politiet har vært på døra vår to ganger for å sjekke at det står bra til med oss og at vi holder oss innendørs. Nei, dette er helt uvirkelig. Jeg er i sjokk, sier Dragunas.

Flere drept

Lokalbutikken deres, Coop Extra, som er helt avsperret ligger bare et steinkast unna leiligheten deres. Paret er der nesten hver dag.

– Jeg var der senest klokken 12 i dag. Betjeningen der er så hyggelige. De snakker og smiler til alle kunder, sier Dragunas.

Coop bekrefter at deler av den alvorlige voldshendelsen på Kongsberg skjedde i en av kjedens butikker.

Det unge paret har bodd i leiligheten i Hyttegata i ett år og er på hils med flere i området.

Mens de prøver å trøste hverandre i leiligheten tenker de på de som har mistet sine kjære i kveld.

– Jeg har nesten ikke ord. Jeg er rystet, sier 20-åringen.

– Hørte forferdelige dødsskrik

TV 2 har også snakket med et annet vitne i området, Thomas Nilsen, han hørte dødsskrik utenfor leiligheten sin som ligger rundt 35 meter fra ett av åstedene.

– Jeg hørte noen forferdelige dødsskrik. Det var helt forferdelig, jeg har aldri hørt noe lignende før, sier Nilsen.

Like etter kom det et stort politioppbud på rundt 20 til 30 politibetjenter og etter hvert også militæret personell.

– Det var en gjeng som stod rundt og hjalp en av de skadde. Det var mye hyl og skrik. Deretter hørte jeg at de brukte hjertestarterter, da skjønte jeg at det stod om livet, sier han.

Han også forteller om politibetjenter som gikk rundt og lyste i området og banket på dører. Betjentene fortalte Nilsen at de lette etter skadde personer.

– Etter hvert kom det en kvinne som hadde hjulpet til, hun fortalte at det var mye blod. Det er veldig oppskakende at noe sånt skjer i et så fredelig område, sier Nilsen.

– Det er vondt

Aras Mohamad (42) jobber som frisør like i nærheten av åstedene og er satt ut av onsdagens hendelse.

– Sønnen min hadde fotballkamp og skulle dra fra frisørsalongen og se på han, da jeg oppdaget alle politibilene og lurte på hva i all verden som skjedde, sier Mohamad.

Aras Mohamad er sjokkert over at flere er drept i stille, koselige Kongsberg. Foto: Erik Edland/ TV 2

Han fisket opp telefonen og leste nyheten om hva som hadde skjedd i nabolaget.

– Det er vondt at flere er drept her, sier han og kikker rundt på alle politisperringene og politibilene som er omgitt han på Vestsiden.

Han har jobbet som frisør i dette området i et år og er sjokkert over at en slik hendelse kunne skje her.

– Det er en veldig stille og rolig by, med fantastiske mennesker. Så jeg vet nesten ikke hva jeg skal si når noe slikt har skjedd her, sier 42-åringen.