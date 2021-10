Ordfører: – Hele byen er badet i blålys

Politiet bekrefter at det er flere døde og flere skadde etter at det de tror er en enslig gjerningsperson gikk til angrep på folk i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

– Dette er en grusom hendelse, det er jo ikke noe annet å si. Nå må prøve ivareta innbyggerne så best vi kan, sier ordfører Kari Anne Sand (Sp) til TV 2.

Sand sier at de ble varslet like før klokken 19. Hendelsen bydelen Vestsiden, i sentrum av Kongsberg.

– Det er en bydel med boliger, butikker, universitet, campus og rådhus, det er absolutt et befolket område også på kveldstid, sier Sand.

Ordføreren skjønte raskt at det var snakk om en alvorlig hendelse, og satte umiddelbart krisestab på et av byens hoteller. Gjennom kvelden jobber kommunen med å bistå, så vel som å tilrettelegge for torsdag morgen.

– Vi jobber med å forberede morgendagen. Dette kommer til å berøre både skoler og nærmiljøet, sier Sand.

Hun forteller at hendelsen rammer hele Kongsberg.

– Det vil være mange som er berørt, hele byen er badet i blålys for å si det sånn, sier ordføreren.

Hun beskriver det som forferdelig at noe slikt har skjedd i Kongsberg.

– Det er umulig å beskrive for de som blir berørt av det. Vi må bare prøve å gjøre det vi kan i denne situasjonen.