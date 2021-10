Ruud måtte få behandling - tapte mot «El Peque»

Casper Ruud fikk det tøft i den fjerde runden av ATP-turneringen i Indian Wells onsdag kveld da han møtte argentinske Diego «El Peque» Schwartzman. Det første settet vant argentineren 6-3, og han fulgte også opp i det andre settet med det samme resultatet.

Dermed er det over for Casper Ruud i turneringen hvor det kjempes om hele 1000 ATP-poeng.

– Det var synd. Casper hadde litt vondt i armen og var også litt sliten i kroppen i dag. Men Schwartzman spilte god tennis. Det ble en litt tøff dag på jobben og Casper er naturligvis skuffet. Men det er ingen garanti for å gå langt selv om man har prestert bra tidligere, sier trener Joachim Bjerke til TV 2 etter kampen.

Og smertene som Bjerke nevner kunne man tydelig se underveis i kampen. Der fikk nemlig nordmannen behandling for smerter i den høyre armen.

Bjerke forteller at han ikke har fått pratet skikkelig med Ruud om skaden når han prater med TV 2.

– Han har spilt veldig mange kamper i det siste. Det gjør man om man spiller bra som Casper har gjort. Nå var ikke armen hundre prosent i dag, men sånn skjer dessverre, sier Bjerke.

Ruud har imidlertid fortsatt greie muligheter til å nå ATP-finalen i Torino som er det store målet for Ruud og teamet. Med seier og avansement til kvartfinalen ville han imidlertid ha kommet i en vesentlig bedre posisjon. Nå er 22-åringen nødt til å prestere godt i de kommende turneringene han skal være med i.

Hubert Hurkacz og Jannik Sinner er rangert som nummer ni og ti på rangeringen i veien mot Torino. Hurkacz klarte å ta seg videre til kvartfinalen i Indian Wells, mens Sinner spillere senere om en kvartfinaleplass onsdag kveld, norsk tid.

Dersom Hurkacz vinner kvartfinalen i Indian Wells vil han passere Ruud som da faller til en 8. plass igjen. Sinner har imidlertid en lenger vei opp til nordmannen.

I Torino er det de åtte beste tennis-spillerne gjennom året som samles for en ATP-finale. Der er Ruud foreløpig på en 7. plass. Før seieren mot Lloyd Harris mandag kveld var han nummer 8 bak Rafael Nadal.

– Torino er absolutt hovedmålet nå. Det er det største målet til Casper og klarer han å levere bra på slutten av sesongen så kan han selvfølgelig klare det. Han er på riktig vei og spiller bra på hardcourten, sa Ruuds trener Joachim Bjerke til TV 2 mandag.

Passerer Nadal

22-åringen fra Snarøya står oppført som nummer ti i verden på de offisielle sidene til ATP. Realiteten er imidlertid en annen. Ettersom turneringen i Indian Wells går over to uker, oppdateres nemlig ikke lista mandag denne uken som den vanligvis gjør.

Ser man på live-tabellen, som er uoffisiell, men riktig, har Ruud passert tennis-legenden Roger Federer og er nå nummer ni i verden.

Motstander oppkalt etter Maradona

Diego Schwartzman er blant de absolutt laveste tennisspillerne vi ser konkurrere på toppnivå internasjonalt med sine 170 centimeter over bakken.

Av den grunn har han også fått kallenavnet «El Peque» som på norsk betyr «den lille». Til tross for det har han virkelig etablert seg i verdenstoppen i idretten gjennom rå teknikk og hurtighet.

Schwartzman er født og oppvokst som jøde i den argentinske byen Buenos Aires. Familien oppkalte han etter en annen idrettsstjerne som av mange regnes som verdens beste fotballspiller, nemlig Diego Maradona.

Schwartzman er nok heller ikke det vanligste etternavnet i Argentina. Årsaken til dette er at familien emigrerte fra Tyskland og Russland. Hans oldefar, på morens side, klarte under holocaust å rømme under en togtur til en nazistisk konsentrasjonsleir. Et par vogner på toget ble hektet av toget som dermed stanset i sporet mens resten av toget kjørte videre. Da var oldefaren til Schwartzman en av de som tok beina fatt og flyktet for livet.

– Oldefaren min tok da med seg familien til Argentina. Da de kom snakket de jiddish (jødisk tysk) og ikke spansk. Min fars familie er fra Russland og de dro også til Argentina med båt. Det var ikke enkelt for de å endre livet sitt fullstendig etter krigen, men det klarte de, har Diego Schwartzman selv beskrevet situasjonen ifølge flere medier.

I kvartfinalen møter Schwartzman vinneren av Tommy Paul og Cameron Norrie som spiller 4. runde i skrivende stund. Norrie og Ruud møttes nylig da nordmannen vant sin femte ATP-tittel i år. Da vant Ruud finalen komfortabelt over briten.

Tommy Paul har på sin side overrasket i Indian Wells. Amerikaneren, som er rangert som nummer 60 i verden, slo nemlig ut verdenssekser Andrey Rublev etter tre sett i 3. runde.