Kilder til TV 2: Her er Jonas Gahr Støres regjering

Emilie Enger Mehl (28) fra Hedmark blir Norges nye justis- og beredskapsminister, og statsminister Jonas Gahr Støres aller yngste statsråd, forteller kilder til TV 2. Se hele minister-listen her!

I morgen vil Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum presentere sitt mannskap på slottsplassen. Allerede samme morgen vil hele listen over statsråder være klar, men allerede nå er mye gjort kjent.

TV 2 får onsdag kveld opplyst fra kilder med innsikt med prosessen at disse skal i regjering:

Selvsagt er Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir finansminister.

Jon-Ivar Nygård blir (Ap) blir samferdselsminister.

Odd Roger Enoksen (Sp) blir forsvarsminister.

Ola Borten Moe (Sp) blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Det var Aftenposten som meldte nyheten om Borten Moe onsdag kveld.

Anne Beathe Tvinnereim (Sp) blir bistands- og utviklingsminister.

Anniken Huitfeldt (Ap) blir utenriksminister.

Hadia Tajik (Ap) blir arbeids- og sosialminister med ansvar for integrering.

Bjørnar Skjæran (Ap) blir fiskeriminister.

Jan Christian Vestre (Ap) blir næringsminister. VG var først med å melde Vestres inntreden i regjeringen.

Tonje Brenna (Ap) blir kunnskapsminister.

Ingvild Kjerkol (Ap) blir helse- og omsorgsminister.

Marte Mjøs Persen (Ap) blir olje- og energiminister.

Bjørn Arild Gram (Sp) blir kommunalminister.

Anette Trettebergstuen (Ap) blir kulturminister.

Espen Barth Eide (Ap) blir klima- og miljøminister.

Emilie Enger Mehl (Sp) blir justisminister.

Sandra Borch (Sp) blir landbruksminister.

Også Dagens Næringsliv kan melde at dette blir Støre og Vedums lag, onsdag kveld.

Stjerneskudd fra Hedmark

Ifølge kildene blir altså Senterpartiets Emilie Enger Mehl justisminister.

Hun er også regjerings yngste statsråd, men har allerede gjort seg bemerket etter en periode på Stortinget der hun både har sittet i utenriks- og forsvarskomiteen og i justiskomiteen.

Mehl er fra Hedmark i likhet med både Vedum og Trettebergstuen.

Vestre til næring

Jan Christian Vestre er et navn som skaper stor begeistring i partiet og fagbevegelsen.

Vestre har tidligere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22.juli 2011, og har også vært rådgiver i Stoltenbergs andre regjering. Han er nå sjef for den norske møbelprodusenten Vestre AS, og i 2020 ble han kåret til årets bærekraftsleder av E24.

