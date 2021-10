Politiet i Norge skal midlertidig bevæpnes etter hendelsen i Kongsberg

Politidirektoratet har sendt ut en nasjonal ordre om bevæpning. Den er gitt for å øke beredskapen og politiets innsatsevne, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

– Dette er et ekstra beredskapstiltak. Politiet har foreløpig ingen konkrete indikasjoner på at det er en endring i trusselnivået i landet.

– Har ikke oversikt

Til TV 2 begrunner Politidirektoratet dette med at de vil være i forkant i en uavklart situasjon.

– Dette er en svært alvorlig hendelse med flere drepte. Vi har ikke oversikt over situasjonen, og derfor vil vi være i forkant. Det er ingenting som tilsier at trusselsituasjonen i Norge er endret på grunn av denne handlingen. Vi jobber med å få et godt situasjonsbilde, og det jobber Sør-Øst politidistrikt med sammen med PST, sier Bjørn Erik Vandvik, direktør i politifagavdelingen i Politidirektoratet til TV 2.

Slo full alarm

Det ble slått full alarm da politiet klokken 18.13 onsdag fikk flere meldinger fra folk i Kongsberg om at en bevæpnet mann gikk rundt og skjøt mot folk med pil og bue.

Store politistyrker jaktet mannen og klokken 18.47 gikk de til pågripelse.

Under en pressekonferanse klokken 23.15 onsdag kveld kunne leder i driftsenheten i Buskerud-politiet, Øyvind Aas, bekrefte at fem personer er drept og to personer er skadd.