Hei på deg! Har et fat med diesel som er ca. 20 år gammelt. Kan jeg bruke dette på Audi A6-en min? Den er en 2003-modell med 1,9 TDI-motor.

Mvh. Eldar

Benny svarer:

Heisann. Takk for interessant spørsmål.

Det er ikke alderen i seg selv jeg er bekymret for her. Mer hvor fullt fatet er, hvordan dette har vært lagret, for å nevne noe.

Jeg tenker på dette med temperaturforskjeller, som gir kondens. Noe som igjen blir til vann – og i verste fall såkalte dieseldyr. Tro du meg – det svineriet vil du ikke ha i Audien din. Jeg tenker også på eventuell rust (fra fatet, om det ikke har vært helt breddfullt) og annen forurensing som kan ha kommet til.

Riktignok tar et dieselfilter bort en del eventuell «dritt», men det er grenser for hvor mye …

Jeg tror nok at det på en skikkelig gammeldags sugediesel i en anleggsmaskin eller liknende kanskje kunne gått bra. De går jo på nesten hva som helst. Men i en relativt moderne dieselmotor, som i din A6, så tror jeg ikke at jeg hadde tatt sjansen på å bruke dette, altså.

Er du uheldig går vinningen fort opp i spinningen her, om du får «skitten» diesel. I verste fall tetter du ikke bare dieselfilteret, men kan ødelegge dysespisser, dieselpumpe og annen fintfølende «leamikk» som moderne dieselmotorer har. Det kan fort bli veldig dyrt ….

Jeg tror det tryggeste her er å levere dieselfatet til den lokale gjenvinningsstasjonen som spesialavfall.

Så får du heller fylle diesel på bensinstasjonen, selv om prisene begynner å bli ubehagelig høye. Å få kjøpt diesel til under 15 kroner literen begynner jo å bli utfordrende.

Beklager at dette kanskje ikke ble svaret du helst ville ha, men rådet er gitt i beste mening. Lykke til!

Stort arkiv

Velkommen – og lykke til!

