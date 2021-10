Reagerer på Viken-planer: – Det er å kaste millioner av kroner ut av vinduet

Fylkesrådet i Viken er glad for at den nye regjeringen gir tommel opp for at gigantfylket kan oppløses. Det er likevel ikke sikkert at det skjer.

Senterpartiet har vært svært kritisk til Solberg-regjeringens regionreform, som førte til at flere fylker og kommuner ble slått sammen, både med og uten tvang.

I regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet har Senterpartiet fått gjennomslag for at fylker og kommuner som er tvangssammenslått, kan oppløses ved å søke om det.

Søknaden må leveres innen 1. juli 2022.

Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp), sier han er glad for at partiet fikk gjennomslag for dette under forhandlingene.

FYLKESRÅD: - Veldig bra, sier fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes. Foto: Tom-Egil Jensen / Viken fylkeskommune

– Jeg synes det er veldig bra at Viken kan oppløses. Det er det vi har tenkt, sier han til TV 2.

Må utredes

Det står også i Viken fylkesråds plattform at de vil søke om «skilsmisse» ved neste mulighet.

22. september orienterte fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) at de vil gå i gang med å forberede en sak for fylkestinget med anmodning om oppløsning av Viken.

Før det leveres en eventuell søknad om oppløsning av Viken, skal konsekvensene utredes.

Utredningen skal blant annet ta for seg konsekvenser for blant annet øknonomi, ansattes trygghet, bærekraft, lokaldemokrati og om det sikrer gode tjenester til de 1,2 millioner innbyggere.

Etter planen skal utredningen først sendes til fylkesrådet, som skal gi sin innstilling. Deretter sendes den til fylkestinget. Der er det ventet at saken blir behandlet i februar neste år.

Går fylkestinget inn for oppløsning, vil den videre prosessen avhenge saksgangen i Stortinget.

Drammen og Lier er blant stedene som kan havne tilbake i sitt gamle fylke. Foto: Lise Åserud / NTB

Ingen vet hvor mye

– Er det ikke bortkastede penger å søke om oppløsning?

– Jeg mener det var bortkastede penger å bruke tvang til å slå sammen fylket, som har kostet 336 millioner. Jeg tror det blir billigere å oppløse fylket enn å slå det sammen, sier fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes.

Ifølge Kommunal Rapport er det ingen som vet hvor mye det vil koste å splitte fylket i tre igjen.

– Hva slags gevinst får man av å oppløse fylket?

– Man får tilbake fylkene som ga folk nærhet til de folkevalgte, en større oversikt og mer lokalkunnskap. Demokratisk er dette et helt riktig steg, sier han.

Ikke flertall

Gigantfylket har 1,2 millioner innbyggere, som vil si 23 prosent av landets befolkning.

Høyres gruppeleder Anette Marie Solli i Viken fylkesting er blant motstanderne av at fylket skal opphøres.

Solli sier hun er glad for at det ikke står i Hurdalsplattformen at det er regjeringen som skal oppløse Viken, men de må søke om det.

– Det er bra at det skal utredes om Viken skal sende en søknad om oppløsning, sier Solli.

STORE SUMMEN: Anette Solli (H) sier de ansatte i Viken har vært under press under etablering av nye fylker. Nå står de igjen i en uvisshet om hva som skjer videre, sier hun, Foto: Cornelius Poppe / NTB

Hun sier at det ikke er gitt at det blir flertall i fylkestinget. MDG har ikke vært for Viken, men er usikker på om det er lurt å oppløse fylket når Buskerud, Akershus og Østfold først er slått sammen.

– Kaste millioner

Kristin Antun (MDG) sa til Dagsavisen i september at hvorvidt de går inn for en ny utredning kommer an på resultatet av utredningen.

Ap, Sp og SV mener fylket skal oppløses, men de har ikke flertall alene.

– Vi håper at man slipper å kaste de hundrevis av millionene som er blitt brukt på å etablere Viken ut av vinduet og så kaste noen nye millioner etter dem igjen, sier Solli i Høyre.

Partiet håper at fylket består, slik at man har en samlet ledelse på ett sted, og «ikke alle sjefene ganger tre, fellestjenestene ganger tre», slik at man heller kan «konsentrere seg på å bygge veier og bedre kollektivtilbud».