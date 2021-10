Flere døde og skadde etter hendelse i Kongsberg – gjerningsperson pågrepet

SISTE: Politiet varsler ny pressebrief om den alvorlige hendelsen i Kongsberg klokken 22.

På en pressebrief klokken 20.30 bekreftet politiet at det er flere døde og flere skadde etter at det de tror er en enslig gjerningsperson gikk til angrep på folk i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

– Jeg kan bekrefte at det er flere skadde og dessverre også flere som er omkommet. Vi har pågrepet en gjerningsperson, sa politisjef i Kongsberg, Øyvind Aas, på pressebriefen.

Politiet er av den oppfatning at mannen handlet alene. Det er ikke kjent hvor mange som skal være drept og skadd. De skadde skal ha knivstikk-lignende skader.

– Mannen som har utført handlingen er pågrepet av politiet. Det foregår ikke per nå aktivt søk etter flere personer. Dette er en person som har utført disse handlingene alene, sier Aas.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.13. Mannen ble pågrepet klokken 18.47.

Artikkelen oppdateres!

Gjerningspersonen kjørt i arresten

Personen som er pågrepet er en mann og han er kjørt til arresten i Drammen. Politiet vil ikke gå ut med alder eller mer informasjon om gjerningsmannen per nå.

Politiet har nå startet en bred etterforskning av saken, og politisjef Aas sier de har mange vitner som skal avhøres.

– Vi har mange vitner vi skal avhøre. Det er en stor etterforskning på gang. Personen har gått over et stort område. Det er flere åsteder innafor et større område.

– Betegner politiet dette som terroraksjon?

– Det får tiden vise, sier Aas.

Justisdepartementet skriver på Twitter at de er informert om situasjonen i Kongsberg.

– Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er informert om situasjonen på Kongsberg og følger den tett.

TV 2 har vært i kontakt med justis- og beredskapsdepartementet, som sier de foreløpig ikke har noen ytterligere kommentarer.

Sykehus satt i beredskap

TV 2 kjenner til at de ansatte på jobb ved Vestre Viken Sykehus i Drammen har blitt satt i beredskap og blitt bedt om å bli værende på jobb.

BRED ETTERFORSKNING: Politiet gjør undersøker etter at flere personer er drept og skadd etter at en mann gikk til angrep i Kongsberg sentrum onsdag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Klokken 19.15 forteller kilder ved sykehuset at de forventet så mange som ti voksne personer med knivstikk-liknende skader.

– Jeg kan bekrefte at vi er satt i beredskap og vi jobber med å skaffe oss oversikt over situasjonen, sier pressevakt ved sykehuset Ole Jonny Kalstrøm.

Også Oslo Universitetssykehus er også informert om situasjonen.

– Vi har etablert koordinerende AMK i helse Sør-Øst, etter forespørsel fra AMK i Vestre Viken. Dette er med fokus å bistå Vestre Viken med ressurser. Per nå bistår vi Vestre Viken med åtte ambulanser og koordinering av tre luftambulanser til området. Akuttmottaket på OUS Ullevål følger utviklingen tett, for eventuelt å kunne bistå Vestre Viken ved behov, sier pressevakt Anders Bayer.

PIL I VEGGEN: Den første meldingen om hendelsen i Kongsberg gikk på at en mann gikk rundt med pil og bue og at han hadde skutt mot minst én person. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ba folk holde seg inne

Sør-Øst politidistrikt fikk melding om hendelsen klokken 18.13, meldingen gikk da på at en person var observert med pil og bue og at en person var blitt beskutt. Det ble da satt i gang en stor politiaksjon i Kongsberg sentrum. Politiet ba folk om å holde seg innendørs inntil videre.

«ALVORLIG HENDELSE»: Politiet omtaler hendelsen som alvorlig. Foto: Joakim Fjeldli

Klokken 19.23 meddelte politiet at de hadde pågrepet en person og at dette dreide seg om en «alvorlig hendelse». De varslet da at de skulle komme tilbake med mer informasjon.



Ifølge lokalavisen Laagendalsposten har det også vært en politiaksjon ved en adresse i Kongsberg.

PST orientert – kommunen har satt krisestab

PST er orientert om saken, bekrefter de overfor TV 2.

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til TV 2.

Kommuneledelsen har satt krisestab som følge av hendelsen.

– Kommuneledelsen sitter i krisestab. Når det gjelder selve hendelsen, henviser jeg til politiet. Det er innbyggere som er involvert i en eller annen form. Derfor sitter vi i krisestab. Vi sitter så lenge det er nødvendig, sier ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, til TV 2.

Ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg kommune sier de har satt krisestab.

– Krisestaben må gjøre vår del av oppgaven i forbindelse med en hendelse som berører innbyggerne. Jobben vår er å ivareta folk og ha få et mottak og kriseteam aktivert. Vi får se hva det er behov for.

– Hvor mange team er det snakk om?

– Det er flere team. Vi har kriseteam og krisestab, og på flere nivåer har vi folk i beredskap.

– Virket svært alvorlig og dramatisk

Frilansjournalist Kjetil Stormark rykket ut til stedet med en gang de første meldingene om hendelsen kom.

– Det var store politistyrker på stedet. Det var så mange utrykningskjøretøy der at det var umulig å få inntrykk av hvor mange det var. Det virket svært alvorlig og dramatisk, sier han.

Han sier det også var to helikoptre i luften.

– Det virket i starten som at de ikke var sikre på at det bare var en person som sto bak, og at de søkte lenge etter mulig andre involverte, sier han.

Skal ha siktet på folk med pil og bue

Laagendalsposten har snakker med vitner som forteller at gjerningsmannen skal ha vært inne på en matbutikk og siktet på folk med pil og buen.

Det er ukjent hvor i Kongsberg sentrum hendelsen skal ha skjedd, men nødetatene har blant annet oppholdt seg ved rundkjøringen ved Myntbrua.

#Kongsberg Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen. Ikke mulighet til media pr nå. Oppdateres senere. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) October 13, 2021

VÆPNET: Politiet har bevæpnet seg i forbindelse med politiaksjonen. Foto: Joakim Fjeldli