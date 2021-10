Kjedekollisjon i Oslo-tunnel

Oslo politidistrikt meldte like over klokken 16.30 onsdag at to felt er stengt i Festningstunnelen i Oslo etter en kjedekollisjon med fem biler involvert.

Ulykken skjedde i østgående retning.

– Det er ikke melding om alvorlig personskade, men fire av kjøretøyene har behov for tauing. I Festningstunnelen er venstre og midtre felt midlertidig stengt, skriver politiet på Twitter.

Det var en del kø i området og Vegtrafikksentralen anbefalte folk å kjøre ring 3 i stedet. Klokken 17.42 melder Vegtrafikksentralen at veien er åpnet for normal trafikk.