Adele avslører etterlengtet albumdato

Det avslører stjerna på sin Instagram-konto onsdag ettermiddag.

Albumet, som har fått navnet «30», slippes 19. november. Det kommer seks år etter hennes forrige album, «25».

– Jeg var ikke i nærheten av hvor jeg håpet jeg ville være da jeg begynte med arbeidet for tre år siden. Faktisk det stikk motsatte, skriver Adele i innlegget.

Hun påpeker at hun har lært mye om seg selv gjennom arbeidet med albumet, og selv om prosessen tidvis har vært krevende, føler hun seg endelig som seg selv igjen.

– Jeg vil gå så langt som å si at jeg aldri har følt meg så fredelig som nå. Derfor er jeg klar til å endelig slippe dette albumet, skriver popstjerna.

Adele, som på midten av 2010-tallet toppet hitlistene verden over, forteller at arbeidet med «30» skjedde i den mest «turbulente perioden» av artistens liv. Artisten forteller at det kommende albumet forteller om denne perioden, så vel som veien tilbake.

– Jeg har på smertefullt vis fått orden i sakene og følelsene mine siden den og dette albumet forteller den historien, avslutter popstjerna.