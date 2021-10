Redder ikke Ullevål: – Ekstremt skuffa, lei meg og sint

– Endringene i Oslos sykehusstruktur skal gjennomføres i henhold til vedtatte planer, heter det i Hurdalsplattformen som ble lagt fram av Arbeiderpartiet og Senterpartiet onsdag.

Det betyr at Ullevål sykehus blir lagt ned, som tidligere vedtatt, til fordel for to nye sykehus på Gaustad og Aker.

Dette skjer til tross for at fagforeninger, helsefagarbeidere og politikere fra flere partier er sterkt i mot planene.

– Garantert for dette

Senterpartiet har vært en av de partiene som har kjempet for Sykehuset. I hvert fall frem til nå.

– Jeg er ekstremt skuffa, lei meg og sint. Litt overrasket over at man går videre med vedtatte planer, uten å høre på fagforeningen, sier Lene Haug.

Haug er leder for aksjonen «Redd Ullevål» og hadde trodd at Senterpartiet ville være garantist for å stoppe planene.

– Det er mange mennesker som har stemt på Senterpartiet av hensyn til denne saken, inkludert meg, sier hun.

Også leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre reagerer sterkt på det som kom fram i plattformen.

– Sp sin første kandidat i Oslo Jan Bøhler har garantert for fortsatt drift av Ullevål sykehus, og Vedum har ofte stilt opp ved siden av Bøhler og promotert hvor viktig Ullevål sykehus er», sier Aina Stenersen.

– Så dette er bare et stort mageplask rett og slett. Veldig skuffende, og stikk i strid med alle forhåpninger og løfter som er laget.

- Mister troa på demokratiet

Haug er spesielt skuffet over følelsen av å ikke bli hørt.

– Det er 23.000 ansatte som er imot disse planene. Jeg mister litt troa på demokratiet og hele regjeringspartiet. Jeg tror det gjelder mange.

– Hva blir konsekvensene hvis dette blir gjennomført?

– Vi har sett at Oslo vil mangle 200-400 sykehussenger med disse planene, så hvordan det skal løses er vanskelig å se, sier Haug.

Henger fast ved håpet om SV

– Dette er ingen god dag, men jeg har ikke tenkt til å gi meg, sier Haug.

Nå er håpet at de andre partiene på Stortinget vil redde den kommende mindretallsregjeringens plan.

– Jeg håper at SV stiller ultimatum i budsjettforhandlinger. Det er mye som står på spill.