Brooks trakk seg fra samling med landslaget – fikk sjokkbeskjed

Bournemouth opplyser at David Brooks har fått påvist krefttypen Hodgkin lymfom etter at han trakk seg fra samling med Wales forrige uke.

– Det har kommet som et sjokk for meg og familien min, men prognosene er positive. Jeg er trygg på at jeg kommer tilbake for fullt, og at jeg kan være tilbake på banen så fort som mulig, sier 24-åringen i en uttalelse.

Brooks kommer til å starte behandlingen neste uke.

– Jeg vil takke alle for lykkeønskninger. Det betyr så mye for meg, og det vil det også gjøre i de månedene jeg har foran meg. Jeg ser frem til å se dere igjen og spille sporten jeg elsker veldig snart, sier midtbanespilleren.

Brooks står med tre mål på ni kamper i alle turneringer denne sesongen. Bournemouth topper Championship tre poeng foran West Bromwich.

Brooks er lagkamerat med den norske målvakten Ørjan Håskjold Nyland. Han har tidligere også spilt med nåværende Watford-angriper Joshua King.

Han står med totalt 21 kamper for det walisiske landslaget etter debuten i 2017. Han var med i Wales' EM-tropp i sommer og fikk spilletid i tre av fire kamper.

Brooks ble spådd en lysende karriere og ble tidlig koblet til langt større klubber enn Bournemouth. Han mistet store deler av 2019/20-sesongen med en ankelskade da Bournemouth rykket ned fra Premier League.