Skrekktall for Biden – ekspert mener to faktorer forklarer nedgangen

I nyere tid har kun to presidenter vært mer upopulær enn hva Joe Biden er nå. Utfordringene står i kø for demokraten, men tilhengerne hans gir Donald Trump skylden for problemene.

Da Joe Biden ble innsatt som president overtok han et USA i krise, lammet av koronapandemien og dypt splittet etter løgner om valgfusk og stormingen av Kongressen.

– USA ble satt på en ny prøve, og USA seiret, sa Biden i sin innsettelsestale 20. januar.

Optimisme og samhold preget Bidens innsettelsesseremoni i januar. Foto: Carolyn Kaster/AP Photo

Ti måneder senere begynner prøvelsene å hope seg opp for presidenten, og hvetebrødsdagene er definitivt over. En sommer preget av vaksinemotstand, sykehusinnleggelser og den kaotiske uttrekningen fra Afghanistan, ble etterfulgt av en høst med flyktningkrise og splittelser innad i partiet. Og fremdeles klarer ikke amerikanerne å få bukt med pandemien.

Røde tall

USAs mange problemer gir utslag på meningsmålingene for Joe Biden. Siden slutten av juni har andelen amerikanere som mener presidenten gjør en god jobb gått fra 52.7 prosent til 44.5 prosent. Siden slutten av august er det også flere som ikke synes Biden gjør enn god jobb, enn de som gjør det.

Flere amerikanske soldater mistet livet under USAs uttrekning fra Afghanistan. Foto: Tom Brenner/REUTERS

Siden slutten av andre verdenskrig har kun to presidenter hatt verre oppslutning enn Biden på dette tidspunktet av presidentperioden. En av dem var Donald Trump.

Seniorforsker ved Norce, Hilmar Mjelde, mener den jevne amerikaner så langt ikke merker særlig stor forskjell på livet under Biden kontra forgjengeren Trump.

– Vaksineprogrammet har hatt stor betydning. Men ellers er det meste som før – det er mye ustabilitet i amerikansk politikk. Men det hjelper å ha en president som ikke er bevisst provoserende hver bidige dag, sier Mjelde.

To faktorer

Til tross for de dystre tallene mener ikke USA-ekspert Mjelde at det er noen grunn til bekymring riktig enda. Han påpeker at alle presidenter vil oppleve at meningsmålingene svinger i takt med ulike kriser, landets økonomi og hvor lenge de har sittet.

Seniorforsker ved Norce, Hilmar Mjelde. Foto: TV 2

– I tillegg rammes Biden av to faktorer. På sensommeren fikk han for første gang skikkelig kritisk mediedekning, sier Mjelde, og henviser til stormen rundt Afghanistan-uttrekningen og situasjonen ved Mexico-grensen.

– For det andre har Biden ingen personkult rundt seg, i motsetning til Trump og til en viss grad Obama. Det er langt færre Biden-fans, påpeker Mjelde.

Sliter blant kjernevelgerne

Noe av fallet kunne Biden selv ha forutsett. Da han ble valgt som president var det med støtte fra flere moderate, Trump-leie republikanere. At flere av disse nå vender ham ryggen, er ingen overraskelse.

Mer bekymringsverdig er Bidens synkende popularitet innad i sin egen base. En meningsmåling fra Pew Research Center viser at Bidens støtte blant afroamerikanere falt med 18 prosent fra juli til september. Demokraten fikk 92 prosent av de afroamerikanske stemmene under fjorårets valg, men har nå bare støtte fra 67 prosent.

Demonstranter samlet seg utenfor Det hvite hus for å kreve stemmerettigheter tidligere denne måneden. Foto: Alex Wong/AFP

I samme tidsrom sank søtten fra latinamerikanere med 16 prosent og kvinner med 12. Også disse er velgergrupper Biden soleklart vant under fjorårets valg, og demokratene er avhengige av deres støtte om de skal hevde seg i neste års mellomvalg.

– Mange grupper forventer mye og det fort. Men USAs system er designet for å bevege seg tregt. Biden har ikke prioritert stemmeretts- og politireform, som mange svarte er opptatt av. Men hans velferdspolitikk vil jo hjelpe særlig minoriteter, om han da får den gjennom, sier Mjelde.

Gir Trump skylden

Selv om Biden så langt det lar seg gjøre unngår å nevne forgjengeren Donald Trump med navn, mener flere av presidentens støttespillere at republikaneren må ta mye av skylden for rotet Biden nå befinner seg i. En av disse er skuespiller George Clooney, som i et fersk intervju med BBC sammenlikner Biden-administrasjonen med «et mishandlet barn».

– Det er som å levere et mishandlet barn på første skoledag og tenke at alt skal gå fint. Det er mye som må fikses, skjønner du? Det er fortsatt sår som leges og det kommer til å ta tid, sier Clooney.

Donald Trump fortsetter å skape hodebry for Joe Biden. Foto: Rachel Mummey/REUTERS

Mjelde sier seg enig i at Trump ikke har gjort Bidens jobb noe lettere, men understreker at det ikke går an å skylde på forgjengeren nå.

– Trump har et særs stort ansvar for det høye konfliktnivået, med alt han stelte i stand. Men USA har bare en president ad gangen – Biden har ansvaret nå. Presidentene får generelt for mye kjeft for det som går galt, og mer ros enn de fortjener for det som går bra, avslutter Mjelde.