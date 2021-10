Ada Hegerberg opplevde comebacket som ren lykke

Ada Hegerberg (26) har for første gang latt seg intervjue etter at hun var tilbake på banen igjen etter skademarerittet.

Hegerbergs korsbånd røk i januar 2020. Først mot Häcken i forrige uke var superspissen tilbake på banen for Lyon igjen.

Se det etterlengtede øyeblikket for Hegerberg i videovinduet øverst!

Det var emosjonelt for henne. Etter kampen tok hun til tårene, men ville ikke snakke med pressen. Nå har 26-åringen snakket med BBC før torsdagens mesterligakamp mot Benfica.

– Det var mange følelser, også ren lykke. Jeg har en lang vei igjen, men det var en stor seier, sier Hegerberg til BBC.

Häckens Luna Gewitz og Ada Hegerberg i duell. Foto: Adam Ihse/tt Nyhetsbyrån

Tiden borte fra fotballen har minnet henne på hvor mye hun faktisk elsker spillet.

– Det er min største lidenskap, og jeg føler meg som et barn igjen når jeg spiller fotball og går på trening. Det er slik det skal være.

Etter comebacket fikk Hegerberg også ros fra den nye treneren i Lyon, Sonia Bompastor.

– Jeg har ikke vært veldig overrasket over at hun er tilbake. Hun har jobbet så hardt for å komme tilbake. Ingen kan føle hva hun har vært gjennom. Mentalt er hun så sterk, sa Bompastor til TV 2.

På onsdagens pressekonferanse gjentok treneren at hun er fornøyd med å ha Hegerberg tilbake.

– Hun har det bra, og hun har hatt en god uke med trening og scoret mål.



Skal tilbake til topps

Nå fokuserer hun på å komme tilbake på nivået hun hadde før skaden. Da var hun verdens beste spiss. Det vet hun vil kreve mye hardt arbeid. De 20 minuttene hun fikk mot Häcken var bare et lite steg på veien.

Ada Hegerberg gråt av glede etter comebacket, men smilte også av lykke. Foto: Adam Ihse/tt Nyhetsbyrån

Lyon trenger en Ada Hegerberg i toppform.

Forrige sesong var det Barcelona som vant Champions League, etter at Lyon hadde vunnet fem år på rad. Nå har klubben ryddet i rekkene og satser på å ta tilbake tronen.

– Jeg har stor tro på at vi kommer til å gjøre det bra denne sesongen, fordi når du vet hvordan man skal vinne, vet du også hvordan du skal fortsette å vinne, sier Ada Hegerberg.