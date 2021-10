Lysbakken: – For mye grått og for lite rødt og grønt

SV gikk ut av sonderingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fordi avstanden ble for stor.

Lysbakken kaller plattformen til Sp og Ap «grå».

– I denne plattformen er det for mye grått og for lite rødt og grønt, men SV kommer til å bidra med mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle, sier Lysbakken.

Han sier at det er en rekke tiltak i plattformen som bygger på enighet mellom SV, Sp og Ap i forrige periode.

BRØT SONDERINGENE: Audun Lysbakken forlot Hurdalsjøen hotell fordi avstanden mellom de tre partiene ble for stor. Foto: Alex Iversen/TV 2

For svakt

Han kommenterer også forskjellene mellom de tre partiene.

– Velgernes to viktigste saker ved dette valget var forskjells-Norge og miljø. Om regjeringen ikke leverer kraftfull forandring på disse to, vil hundretusener av rødgrønne velgere bli skuffet, sier Lysbakken og fortsetter:

– Markerer en slutt på Høyreregjeringen

– Denne plattformen er altfor svak både når det gjelder ulikhet i makt og rikdom og klima og natur.

Hvis det ikke er vilje til kraftigere skatteøkninger til det rike, kommer vi ikke til å få forskjellene ned, mener SV-lederen.

Ikke støtteparti

Han mener også at plattformen ikke er grønn nok, fordi man ikke kommer til å nå klimamålene med det som er skissert.

– SV er ikke støtteparti til denne regjeringen. Vi er et opposisjonsparti. Hvis regjeringen er konstruktivt innstilt til å samarbeide med oss, vil vi møte regjeringen på en konstruktiv måte. Vil de samarbeide, må de endre kurs, sier Lysbakken.

Han står på at det er en riktig beslytning å forlate sonderingene. Han sier at han likevel er glad for at blå regjeringen er byttet ut.

Lysbakken sier at regjeringen selv må velge om de vil «kjøre slalåm i Stortinget» eller søke støtte til SV.