Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Billyset på ene siden foran har sluttet å virke.

Uansett greit å få skiftet pærer med tanke på høsten, mørke og våte veier. Tenkte da å skifte begge pærene. Jeg dro innom et lokalt verksted (ikke merkeverksted). De skulle ha nesten 4.000 kroner for jobben, inklusive xenon-pærene.

Jeg spurte da om jeg kunne kjøpe pærene og skifte dem selv, men det frarådet de på det sterkeste.

Er det ikke bare å skru av tenningen og skifte disse selv? Småsurt å betale så mye for å få lys på kjerra igjen ...

Benny svarer:

Hei du! Lys må vi ha, særlig nå som kveldene blir mørkere og mørkere.

Du sier ikke noe om hva slags bil du har så svaret blir litt generelt.

Bilene blir mer og mer avanserte. Det gjelder ikke minst lysutrustningen. Her er det gjort kvantesprang de siste årene og en avansert hovedlampe til en bil kan fort koste en god månedslønn – eller to. Da blir gjerne innholdet i den dyrt også.



Xenonpærer er dyre på grunn av den kompliserte oppbyggingen. De er fylt med ionisert xenongass under høyt trykk. Ikke nok med det – man bør faktisk skifte begge fordi det kan bli ”fargeforskjell” på ny og gammel pære.

Noen ganger må de elektroniske tennerne skiftes også. Så da står man der med en saftig regning, på flere tusen kroner, for det som kanskje i utgangspunktet oppleves som en filleting.

Penger å spare

Gode xenonpærer fra anerkjente produsenter koster fort en tusenlapp. Det finnes etter hvert ”billig-pærer” som koster fra rundt 500-lappen per. stykk. Hvordan kvaliteten på disse er kjenner jeg ikke godt nok til.

Er man litt fingernem, er det fortsatt mulig å gjøre dette selv. Det er så klart penger å spare på det. Men det kan være litt jobb å bytte disse også.

Motorrommet på nyere biler er ofte ganske velfylt og det kreves på enkelte biler en god del demontering for å i det hele tatt komme til. Noen ganger må både grill, støtfanger, blinklampe og hovedlamper demonteres for å få byttet pærer og tennere. Med norske verkstedpriser blir det fort penger av det. Jeg har hørt om priser på både 6,000- og 8.000 kroner for en slik jobb.

Det er kanskje på grensen til dårlig gjort å fortelle det, men jeg byttet selv lyspærene på en gammel Volvo jeg har, til sommerbruk, for ikke så lenge siden. De pærene kostet 65 kroner per stk. og det tok fem minutter å bytte på begge sider. Noen ting var enklere og billigere før...

Les også: Dette kan du fortsatt gjøre på bilen selv

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Dette kan være en tikkende utgiftsbombe

Video: Dette er Volvos nye elbil, som dukker opp mot slutten av året