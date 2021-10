Hun var lei bilder av halvnakne kvinner, og ba menn kle av seg foran kamera

– For et par år siden var det flere utstillinger der mannlige fotografer hadde tatt bilder av kvinner. Disse kvinnene ble fotografert nakne eller nesten nakne, og de var alltid smellvakre. Hvorfor hadde jeg ikke sett det motsatte, spør fotograf Charlotte Wiig.

Slik fikk hun idéen til gruppeutstillingen «A female gaze» som frem til 24. oktober vises på fotofestivalen Oslo Negativ på Det gamle biblioteket. Her utforsker Wiig og ti andre fotografer maskulinitet, mannen og det feminine blikket.

CHARLOTTE WIIG: - I mine bilder har jeg tenkt på kvinnens blikk på mannen, og hvor mye av dette handler om et ønske om å bli sett av ham. Foto: Marte Christensen / TV 2

Foto: Charlotte Wiig

– Hvordan fotograferer kvinner menn?

– Underveis har vi hatt mange spennende diskusjoner om dette og vi har ikke ett svar på det spørsmålet. Men mannen er subjekt i bildene våre, ikke objekt. Fotografene har ikke vært opptatt av at han skal se bra ut, men at han skal være ekte. Det er kanskje en rød tråd i utstillingen, sier Wiig.

Blikk

Hun presiserer at det er vanskelig å sette fingeren på hva det kvinnelige blikket er, for det er ikke et blikk, men flere. Det tror hun denne utstillingen belyser veldig godt.

– Flere besøkende har påpekt at det er mye sårbarhet i bildene - og at fotografene har til felles at de vil under huden på dem de fotograferer.

ERLE KYLLINGMARK: - Mer enn at det finnes et kvinnelig blikk tenker jeg det finnes et feminint blikk, og et maskulint blikk. Disse blikkene ser jeg ikke som kjønnsbestemte. Foto: Marte Christensen / TV 2

Foto: Erle Kyllingmark

I sitt bidrag til utstillingen ser fotograf Erle Kyllingmark på hvor fri menn er til å utforske både femininitet og maskulinitet uten å oppleve utenforskap.

– Jeg ønsker å belyse gutter og menn sitt spillerom i forhold til identitet. Hvor åpent er det rommet nye generasjoner skal inn i, spør Kyllingmark.

ANDREA GAMST: - Mine bilder handler om mitt møte med mannen og de følelsene han vekker i meg. Usikkerheten står sentralt. Foto: Marte Christensen / TV 2

Foto: Andrea Gamst

Fotograf Pernille Sandberg mener utstillingen utfordrer forståelsen av maskulinitet og er en hyllest til mannen på godt og vondt. Hun mener det er feil å dele inn kjønn i utelukkende kvinne og mann.

PERNILLE SANDBERG: - I mine bilder har jeg fokusert på den delen av det maskuline som inspirerer meg. Foto: Marte Christensen / TV 2 Foto: Pernille Sandberg

– Hvordan bildene tolkes, avhenger også av hvem som ser dem, sier Sandberg.